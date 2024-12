Tragédia em Taubaté: Deslização Mata 3 Após Chuvas Intensa

Na tarde da última sexta-feira (27), a cidade de Taubaté, localizada no Vale do Paraíba paulista, foi palco de uma tragédia causada por um deslizamento de terra. Um barranco cedeu e atingiu uma residência no bairro Barreiro, resultando na morte de três pessoas e deixando uma quarta vítima ferida. Um homem de 42 anos foi resgatado com vida, recebeu atendimento médico e apresenta boa recuperação.

Giovane Matsuda e Carla Sírio, casal vítima de deslizamento de terra em Taubaté — Foto: Redes sociais

As buscas pelas vítimas duraram mais de sete horas e mobilizaram diversas equipes de emergência. Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além de reforços da Polícia Militar e da Defesa Civil. Até a noite de sexta-feira, as chuvas em Taubaté acumularam 64 mm, o que pode ter contribuído para a instabilidade do solo. Segundo os bombeiros, as vítimas foram atingidas por um muro que desabou, além de parte de um rancho.

O impacto das chuvas não se restringiu a Taubaté. Diversas cidades do interior paulista também enfrentaram consequências diversas. Em Campinas, o rio Atibaia transbordou, deixando 51 famílias desabrigadas e bloqueando a rodovia D. Pedro I. Outras cidades, como Bertioga, Campo Limpo Paulista e Suzano, registraram penetração e danos materiais

Diante desse cenário alarmante, é crucial que as autoridades avaliem os riscos em áreas vulneráveis ​​e intensifiquem os esforços de prevenção. A Defesa Civil já planeja realizar uma perícia no local de penetração para evitar novas tragédias. Com a previsão de mais chuvas, a conscientização sobre os perigos relacionados à penetração torna-se fundamental para proteger vidas