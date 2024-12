Tragédia em noite de comemoração: Ataque a bares após vitória do Botafogo deixa seis mortos

No último fim de semana, duas ocorrências de violência marcaram a região metropolitana do Rio de Janeiro, culminando na morte de seis pessoas e deixando outras cinco feridas. Os incidentes ocorreram na noite de sábado em Niterói e no domingo em Belford Roxo, trazendo luto para as famílias das vítimas.

Em Belford Roxo, um trágico episódio ocorreu na Rua Taquaral, no bairro Xavantes. Um grupo armado, a bordo de um carro branco, abriu fogo contra frequentadores de um bar local. O ataque resultou em cinco pessoas baleadas, das quais quatro não resistiram aos ferimentos. Entre os mortos está Carlos Augusto Soares Batista, de 39 anos, que comemorava com amigos a vitória do Botafogo na Conmebol Libertadores. “Ele estava feliz, celebrando, e foi tirado de nós brutalmente”, lamentou Emilly Gomes Soares, filha de Carlos. Além dele, perderam a vida Douglas de Moura Costa (39), Robert de Paula (28) e Leandro Marciano Azevedo (31).

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico-Legal para reconhecimento por parte dos familiares. A quinta vítima do tiroteio foi socorrida em um hospital da região.

Em Niterói, a violência também se fez presente na Rua General Andrade Neves, em São Domingos. Dois homens em uma motocicleta dispararam contra um bar lotado. Michel da Silva Campos Pereira, de 24 anos, morreu no local. Janete Regina Batista foi socorrida mas não sobreviveu aos ferimentos. Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um adolescente de 13 anos atingido na perna direita. Uma mulher também ferida foi levada para atendimento médico em uma unidade particular.

Até o momento desta publicação, não há informações concretas sobre as motivações dos ataques ou qualquer ligação entre os eventos em Niterói e Belford Roxo. As autoridades continuam investigando os casos enquanto as comunidades locais buscam respostas e consolo diante da tragédia que abalou o fim de semana.