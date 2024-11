Tragédia em Alagoas: Polícia apura causas de acidente fatal com 18 vítimas

O trágico acidente envolvendo um ônibus escolar em Alagoas resultou em 18 vítimas fatais, após a confirmação do falecimento de uma criança no Hospital Geral do Estado (HGE) em Maceió, nesta segunda-feira (25/11). O incidente, ocorrido no domingo (24/11), também deixou 28 pessoas feridas. Os passageiros do veículo, que capotou e despencou de uma ribanceira na Serra da Barriga, em União dos Palmares, estavam a caminho de uma atividade cultural no Memorial Quilombo dos Palmares para celebrar o Dia da Consciência Negra.

A Polícia Civil de Alagoas iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente. O delegado-geral Gustavo Xavier, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, enfatizou a necessidade de celeridade na apuração dos fatos.

De acordo com a Prefeitura de União dos Palmares, o ônibus envolvido no acidente era terceirizado e possuía todas as vistorias atualizadas, tendo sido inspecionado recentemente. “Estamos empenhados em esclarecer todas as responsabilidades”, declarou a prefeitura. Em solidariedade às vítimas e suas famílias, o município decretou três dias de luto oficial e está oferecendo suporte assistencial e psicológico.

O local do acidente, a Serra da Barriga, é reconhecido por sua relevância histórica e cultural para os afro-brasileiros. O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares expressaram suas condolências e ressaltaram seu compromisso em acompanhar os desdobramentos junto às autoridades locais, incluindo a Prefeitura, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e o governo estadual.

“Embora estejamos diante de um momento doloroso, a Serra da Barriga permanece como um símbolo vital de resistência e memória coletiva. Reafirmamos nosso apoio às comunidades que preservam essa herança e confiamos na atuação coordenada das instituições locais”, declararam em nota conjunta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou seu pesar aos familiares das vítimas e assegurou que o governo federal está atento à situação. Ele prometeu oferecer todo o suporte necessário às autoridades estaduais para garantir assistência eficaz no socorro às vítimas deste lamentável evento.