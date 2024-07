Tráfico de animais é tema de exposição em São Paulo

Em um compromisso com a proteção dos animais, o Shopping Pátio Paulista apresenta a mostra “Alg*ritmo Selvagem (Reset)”, em parceria com o Instituto Ampara Animal, visando combater o engajamento nas redes sociais que alimenta o tráfico de animais. A exposição, que será aberta ao público neste final de semana, é uma campanha de conscientização sobre o impacto das redes sociais no tráfico de animais silvestres. A mostra busca educar e sensibilizar a sociedade sobre como certos tipos de conteúdo online podem contribuir para o aumento dessa prática ilegal e prejudicial à fauna. A exposição é gratuita e estará no shopping de 13 de julho a 11 de agosto.

A campanha “Alg*ritmo Selvagem (Reset)” destaca como postagens que mostram interações com animais silvestres, como segurá-los para fotos, acariciá-los ou alimentá-los, podem criar um desejo perigoso de posse e compra desses animais. Imagens de animais humanizados, como macacos vestindo roupas ou papagaios “dançando” e “falando”, reforçam a ideia de que esses animais podem ser tratados como pets, o que aumenta a demanda por sua compra, muitas vezes realizada de maneira ilegal devido ao menor custo comparado aos criadores autorizados.

Além disso, a posse de animais silvestres frequentemente resulta em maus-tratos e sofrimento, pois esses animais são privados de seus comportamentos naturais e das condições ambientais adequadas, comprometendo seu bem-estar físico e mental. Ao curtir um vídeo “fofo” de uma onça sendo acariciada ou de um papagaio cantando, estamos, inadvertidamente, incentivando a visão desses animais como pets, com consequências devastadoras para a fauna.

“Estamos comprometidos em combater o tráfico de animais selvagens de maneira inovadora, sensível e eficaz. Acreditamos que ao resetar os algoritmos do Instagram e despertar olhar da sociedade para esta problemática, podemos desencorajar indiretamente a promoção dessa prática criminosa”, reforça Juliana Camargo, fundadora e representante do Instituto Ampara Animal.

Serviço

Quando: de 13/07 até 11/08

Horários: terça a sábado, das 12h às 20h30, domingos e feriados, das 12h às 19h30

Onde: R. Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – Piso Jardins

A exposição também apresenta um passo a passo sobre como resetar o algoritmo do Instagram, encorajando os visitantes a curtirem e engajarem com conteúdo de animais silvestres em seu habitat natural, promovendo comportamentos naturais e, assim, contribuindo para a proteção da biodiversidade.

Pátio Paulista e Instituto Ampara Animal: Transformando Vidas e Lares de Pets

O Shopping Pátio Paulista, em colaboração com a AMPARA Animal, celebra mais um ano de parceria dedicada a proporcionar lares para animais necessitados e oferecer novas oportunidades para futuros tutores através de encontros de adoção periódicos. No ano passado, foram realizados cinco eventos no shopping, durante os quais a AMPARA, maior OSCIP de proteção animal do Brasil, garantiu que 32 animais encontrassem um novo lar, sendo 16 cães e 16 gatos.

“Essa ação demonstra que a adoção é a escolha ideal, beneficiando tanto os animais quanto as famílias que os recebem. Vamos celebrar essas histórias de amor e destacar a importância de abrir nossos corações e lares para animais necessitados. É uma forma eficaz de conscientizar e promover a adoção responsável,” afirma Gabriel Lima, gerente de Marketing do Pátio Paulista.

A parceria entre o Shopping Pátio Paulista e o Instituto Ampara Animal demonstra o compromisso contínuo com o bem-estar animal, promovendo ações que transformam vidas e incentivam a adoção responsável. Venha fazer parte dessa causa e ajude a dar um novo lar a um animal que precisa de carinho e cuidado.