Trabalho em realismo colorido leva grande prêmio da 12ª Tattoo Week

A 12ª Tattoo Week tem um grande vencedor. O nome de Rodrigo Catuaba (@rodrigocatuaba) foi anunciado neste domingo, último dos três dias de evento, na Expo Mag. O trabalho que mais impressionou os jurados e levou o cobiçado troféu foi o da categoria Realismo Colorido – uma das 29 disputadas este ano.

Novos Miss e Mister Tattoo Week Rio 2025 são do Rio de Janeiro

Outras categorias bastante disputadas foram as de Miss e Mister Tattoo Week. Ao todo, dez mulheres e seis homens desfilaram, em traje de gala, mostrando personalidade, estilo, talento e essência única, reforçando a diversidade e a expressão cultural que caracterizam o mundo da tatuagem. Para vencer a categoria, não bastava ser tatuado. Era preciso ter estilo e atitude.

A vencedora do Miss Tattoo Week Rio 2025, a carioca Steffane Lucena, de 38 anos, impressionou os jurados com sua confiança, estilo único e representação da cultura da tatuagem. Além disso, Steffane, que foi guarda municipal por 14 anos e hoje atua como gestora pública no Rio de Janeiro, destacou em seu discurso que sua luta vai além da estética:

“A tatuagem é uma forma de expressão, mas também é importante falarmos sobre igualdade entre homens e mulheres, especialmente no mercado de trabalho. Minha trajetória é prova de que podemos conquistar espaços e superar barreiras.”

O título de Mister Tattoo Week Rio 2025 foi para o empresário Lenilson Humberto, de 37 anos, de Duque de Caxias. Com 85% do corpo tatuado, Lenilson conquistou o público e os jurados com sua presença marcante e conexão com o universo da arte corporal.

“A tatuagem é a forma de guardar para sempre qualquer tipo de sentimento. É mais do que arte; é memória, história e emoção impressas na pele. Me orgulho em poder representar esse universo”, destacou ele.

Categoria inédita “Cidade Maravilhosa” homenageia as belezas do Rio

Na categoria “Cidade Maravilhosa”, inédita criada para homenagear os 460 anos do Rio, em março, o vencedor foi Bruno Armendane, o @nobrutattoo. Os jurados avaliaram a criatividade, a técnica e o desenho que mais traduziu a paixão pela cidade.

Especialista em trabalhos em preto e cinza, ele retratou os mais emblemáticos cartões postais da cidade, como o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa, o Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana. Como prêmio, ele receberá um estande na prestigiada Empire State Tattoo Expo, em Nova York.

Em segundo lugar, ficou Cauan Zanella (@cauanzanella). Com traços realistas, ele imprimiu na pele ícones da cidade, como Cristo Redentor, Arcos da Lapa, Pão de Açúcar e até o bondinho de Santa Teresa. A vitória dá a ele um estante na Tattoo Rio 2026.

Já Weslley Willian (@weslley.william) ficou com o terceiro lugar ressaltando as cores da cidade abençoadas pelo sol e o Cristo Redentor de braços abertos. Com a colocação, ele também garantiu um estande na Tattoo Week 2026.

Todos eles ainda recebem o cobiçado troféu da Tattoo Week, além de um voucher da Riotur para o Bondinho, válido para o ganhador e um acompanhante.