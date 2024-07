Toyota celebra a cultura japonesa com patrocínio ao Festival do Japão

A Toyota será uma das patrocinadoras da 25ª edição do Festival do Japão, o maior festival da cultura japonesa do mundo. O evento acontecerá no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo, entre os dias 12 e 14 de julho.

Para marcar presença, a fabricante realizará a exposição de dois veículos: a picape Hilux, na versão SRX Plus e o Corolla Cross XRX, veículo com a consolidada tecnologia híbrida flex, reforçando seu compromisso com o avanço da mobilidade sustentável e totalmente em linha com a vocação de biocombustível do Brasil.

“O Festival do Japão é um evento de grande importância para a Toyota pela forte conexão com a nossa origem e cultura. É também uma grande oportunidade para apresentar aos participantes nossa tecnologia hibrida-flex, que combina a eletrificação com o uso de biocombustíveis, reforçando o compromisso da empresa na construção de um futuro mais sustentável,” conta Roberto Braun, diretor de Comunicação, presidente da Fundação Toyota e porta-voz da área de ESG da Toyota do Brasil.

Além da exposição dos veículos, a montadora também apoiará o estande #FJTAON, local destinado aos jovens, que buscam explorar e celebrar a cultura japonesa de maneira inovadora e dinâmica. Com ênfase na era digital, a área combinará elementos como games interativos, karaokê e exposição de jovens artistas. Destaque para a piscina de bolinhas, onde o público poderá concorrer a brindes, e o tradicional Fukubukuro (福袋), “saco da sorte” ou “saco da felicidade”, com surpresas exclusivas para o público.

Neste ano, o festival tem como tema Ikigai – Viver com propósito. A filosofiaIkigai inspira a descoberta do equilíbrio entre a união daquilo que você gosta, suas paixões, com suas vocações, buscando promover algum tipo de mudança no mundo. Alinhada ao tema do festival deste ano, a Toyota valoriza o propósito das pessoas e tem como missão produzir felicidade para todos.

O Festival do Japão tem como objetivo, por meio de shows musicais, danças típicas, culinária regional japonesa, exposições, entre outras atividades, preservar e transmitir a tradição às novas gerações, proporcionando aos visitantes um mergulho completo na cultura japonesa. Além disso, o evento também contará com as últimas novidades da cultura pop local, como os novos mangás, animes e cosplays.

Sobre o evento

O Festival do Japão em São Paulo é considerado um dos maiores eventos de cultura japonesa do mundo, tendo reunido público de 182 mil visitantes em 2022. Neste ano, com novas áreas e novas atrações, serão utilizados 34 mil m2 de área totalmente coberta para realizar o evento, que não tem fins lucrativos e é organizado por voluntários, com a colaboração oficial do governo do Japão, além do apoio da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

Serviço

25º Festival do Japão – 12 a 14 de julho de 2024

Local: São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo)

Sexta – 12/07 – 11 às 21h

Sábado – 13/07 – 09 às 21h

Domingo – 14/07 – 09 às 18h

Informações aqui.