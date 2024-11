Tottenham goleia Manchester City e amarga quinta derrota de Pep Guardiola

O Manchester City, atual tetracampeão da Premier League, enfrenta um período de adversidade sem precedentes nesta temporada, com sua quinta derrota consecutiva e terceira no campeonato nacional. No último sábado, a equipe comandada por Pep Guardiola foi derrotada por 4 a 0 pelo Tottenham em pleno Etihad Stadium, permanecendo com 23 pontos na vice-liderança. James Maddison, comemorando seu 28º aniversário, destacou-se ao marcar dois gols na partida.

Com esta derrota, o Liverpool tem a chance de aumentar sua vantagem para oito pontos na liderança caso vença o Southampton, último colocado na tabela, em partida marcada para este domingo às 11h (horário de Brasília). Já o Tottenham, que anteriormente havia eliminado o City da Copa da Liga Inglesa, acumulou 12 pontos e subiu para a sexta posição na classificação.

Como Foi a Partida

No início do confronto contra o Tottenham, o Manchester City demonstrou iniciativa ao homenagear Rodri pela conquista da Bola de Ouro. A equipe celeste pressionou desde os primeiros minutos, com Gundogan coordenando as jogadas ofensivas. Erling Haaland teve duas chances promissoras de abrir o placar, mas não conseguiu converter devido a uma defesa de Vicario e um chute fora do alvo.

O Tottenham respondeu rapidamente aos 11 minutos do primeiro tempo. Kulusevski encontrou espaço e cruzou para Maddison completar para o gol, superando a defesa adversária e marcando o primeiro gol da partida. Após esse momento, a equipe londrina controlou mais a posse de bola e explorou as brechas defensivas do City. Maddison voltou a brilhar aos 19 minutos ao roubar a bola de Gvardiol e marcar seu segundo gol após tabelar com Son Heung-Min.

Diante de um cenário desfavorável, o Manchester City intensificou seus esforços ofensivos antes do intervalo, criando oportunidades com Haaland e Foden. Contudo, sem sucesso nas finalizações. Enquanto isso, o Tottenham ameaçava nos contra-ataques.

No retorno para o segundo tempo, os visitantes mantiveram a pressão e ampliaram a vantagem aos 11 minutos com um gol de Pedro Porro após jogada de Solanke. O City continuou lutando, mas esbarrou na trave e nas defesas precisas do goleiro Vicario.

Nos minutos finais, apesar de poucas investidas ofensivas, o Tottenham mostrou-se eficiente ao marcar o quarto gol nos acréscimos através de Johnson, após um erro defensivo dos anfitriões.

Próximo Jogo

O próximo desafio do Manchester City será enfrentar o líder Liverpool no estádio Anfield no próximo domingo às 13h (horário de Brasília), enquanto o Tottenham receberá o Fulham em casa às 10h30.