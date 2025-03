Toto Wolff afirma que George Russell é um dos melhores pilotos da F1

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, elogiou de forma enfática o desempenho de George Russell, posicionando-o entre os três melhores pilotos da Fórmula 1 na atualidade. O piloto britânico tem se destacado nesta temporada de 2025, obtendo pódios consecutivos nas corridas realizadas na Austrália e na China, encontrando-se a apenas nove pontos do líder do campeonato, Lando Norris.

Com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, Russell assumiu um papel de destaque dentro da equipe Mercedes, dividindo a liderança com o novato Kimi Antonelli. Durante a corrida na China, o britânico começou na primeira fila e quase conquistou o segundo lugar, aproveitando-se de um problema nos freios enfrentado por Norris. O desempenho do piloto não passou despercebido por Wolff.

“Nunca atribuo nota máxima porque sempre acredito que há espaço para melhorias. Contudo, dadas as circunstâncias em que George competiu na China, ele merece um 10 de 10. Ele extraiu o máximo do carro, dos pneus e da estratégia. Foi uma pilotagem excepcional”, comentou Wolff.

O chefe da Mercedes também enfatizou que Russell merece mais reconhecimento em meio às conversas sobre a transferência de Hamilton e o potencial promissor de Antonelli. “Houve muito foco em Lewis indo para a Ferrari e no Kimi, que é um jovem talento. Mas George tem sido subestimado. Se eu tivesse que listar os três melhores pilotos da F1 atualmente, ele estaria certamente entre eles. Poderia até ser considerado entre os dois primeiros”, afirmou.

Nas primeiras etapas da temporada, Russell não hesitou em alfinetar a McLaren, brincando que Norris é o favorito ao título e sugerindo que a equipe poderia já estar se preparando para 2026. Antes da corrida na China, ele mencionou que a vantagem da McLaren era maior do que a da Red Bull em 2023, levando Oscar Piastri a rebater suas declarações como exageradas.

No entanto, Toto Wolff defendeu seu piloto: “Ele está provocando um pouco mais! Considerando o desempenho em Melbourne, sua afirmação faz sentido. Contudo, precisamos analisar melhor após algumas corridas para entender nossa real posição”, ressaltou.

Ainda que Russell tenha mostrado um desempenho notável até agora, seu contrato para 2026 ainda não foi confirmado. Wolff indicou que tanto ele quanto Antonelli possuem acordos complexos, mas há possibilidade de renovação no horizonte. “George é um piloto fundamental para a Mercedes; temos grande apreço por tê-lo na equipe. Ele foi moldado por nós desde as categorias inferiores e tenho orgulho disso. Neste momento, meu foco total está nisso”, concluiu.