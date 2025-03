Torcida do Fortaleza protesta e clama por título na final do Campeonato Cearense

O Fortaleza, conhecido como Leão do Pici, enfrenta um período complicado na atual temporada, e a pressão por resultados está em alta entre seus torcedores, especialmente com a final do Campeonato Cearense se aproximando.

Na madrugada de sexta-feira (21), faixas de protesto foram afixadas em frente ao Centro de Treinamento do clube, expressando a insatisfação dos fãs. As mensagens incluíam frases como “Honrem a camisa”, “Mais futebol, menos desculpas”, “Pra jogar no Fortaleza tem que ter disposição” e “Exigimos um time campeão”.

A equipe tricolor não tem demonstrado um desempenho satisfatório, o que tem gerado críticas nas arquibancadas. Recentemente, o Fortaleza enfrentou o Sousa pela Copa do Nordeste com uma escalação alternativa e sofreu uma derrota por 1 a 0. Esse resultado contribui para um clima de tensão antes do Clássico-Rei contra o Ceará, com a equipe acumulando cinco derrotas em suas últimas oito partidas.

De acordo com especialistas, a final representa um divisor de águas para o Fortaleza, que precisa reverter o resultado da partida de ida. Para conquistar o título, o clube deverá vencer por pelo menos dois gols de diferença; caso vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis. Empates são favoráveis ao Ceará.

A partida está marcada para sábado (22), às 16h30, na Arena Castelão, com transmissão pela TV Verdes Mares e pelo portal ge.

Com essa mobilização da torcida e as cobranças intensificadas, o Fortaleza se vê em uma encruzilhada: ou reage em campo e conquista o título ou enfrenta mais um capítulo negativo em sua história recente.