TOP 10 notícias de hoje – 31/10/2024

Sistema de combate a incêndio do Shopping 25 Brás não funcionou, dizem bombeiros

Prédio no Brás tinha sprinklers inoperantes, o que contribuiu para que fogo se alastrasse, afirma capitão

Cerca de 77 mil mulheres aguardam mamografia pelo SUS

Com 17 mil pessoas na fila, Santa Catarina está no topo do ranking

Pix ultrapassa cartão de crédito e vira principal meio de pagamento para compra online no Brasil

Descontos no pagamento instantâneo atraem brasileiros e modalidade ultrapassa cartão de crédito

Só 3 em cada 10 municípios têm órgãos de políticas para mulheres, diz IBGE

Percentual de 31,3% ainda é baixo, mas vem em crescimento, afirma instituto

Lula vai a hospital para novos exames após a queda no banheiro

Presidente teve acidente doméstico no sábado (19) e precisou cancelar viagem à Rússia

Desemprego tem menor taxa da série histórica para terceiro trimestre

Indicador divulgado pelo IBGE é de 6,4% até setembro; analistas esperavam 6,5%

Grande SP tem mais de 7.000 áreas sujeitas a desastre climático

Mauá, no Grande ABC, aparece como uma das cidades com maior probabilidade para desastres naturais

Enem: confira documentos aceitos nos dois dias de provas

Cópia de documento, mesmo autenticada, não será aceita

Receita Federal paga nesta quinta (31) lote da malha fina do Imposto de Renda

Mais de 264 mil contribuintes receberão R$ 700 milhões

Empresas e MEI podem regularizar dívidas com o Simples Nacional até esta quinta (31)



Obrigação vale para contribuintes notificados no fim de setembro