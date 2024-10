Sistema de combate a incêndio do Shopping 25 Brás não funcionou, dizem bombeiros

O Shopping 25 Brás, que pegou fogo no final da madrugada desta quarta-feira (30), no Brás, região central de São Paulo, tinha sistema de sprinkler, que libera água automaticamente a partir de uma espécie de chuveiro em princípios de incêndio. Porém, esse sistema não funcionou, segundo o Corpo de Bombeiros, o que contribuiu para que o incêndio tomasse grandes proporções.

“Nesta edificação a gente tinha sprinklers, que são aqueles chuveiros automáticos. O sprinkler tem a função de controlar um princípio de incêndio, então, se os sprinklers estivessem atuando nessa edificação, muito provavelmente, o incêndio teria ficado restrito à loja, ao box em que iniciou, quando no máximo, nas laterais”, afirmou na manhã desta quinta-feira (31) o capitão Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Ele explicou que mesmo com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vencido desde o mês de agosto, se o sistema de combate estivesse operando a situação teria sido diferente.

“Então, tão importante quanto ter o AVCB, que é esse documento que atesta que a edificação possui as medidas de segurança contra incêndio previstas em lei, é necessário também que essas medidas estejam atuando, que elas sejam funcionais. Mesmo com o AVCB vencido, se esse sprinkler tivesse sido fiscalizado, tivesse sido vistoriado, estivesse atuando, a gente não estaria vivendo essa situação desse incêndio”, destacou o capitão.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros também afirmou que e o proprietário do prédio e o usuário são os responsáveis por acionar os bombeiros e solicitar a emissão do AVCB.

O incêndio entrou em fase de rescaldo desde a noite, por volta das 22h. Nessa fase, os agentes atuam em focos remanescentes que podem reacender as chamas. A corporação continua no local com dez viaturas e 23 agentes.

Em nota, o Shopping 25 Brás afirmou que “mantinha todos os seus equipamentos de segurança e de combate a incêndio em pleno funcionamento” e que “mantém brigada de bombeiros civis atuantes no empreendimento durante todo seu funcionamento”.

Ruas bloqueadas

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que continuam os bloqueios nos seguintes cruzamentos:

rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro rua Júlio Ribeiro com a rua Muller rua João Teodoro com a rua Monsenhor de Andrade av. do Estado com a rua São Caetano. O desvio é feito pela rua Oriente, rua Rubino de Oliveira, seguindo pela av. Celso Garcia. A companhia recomenda ao motorista que evite a região.

COMO FOI O INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h30 para conter o fogo na altura do número 300 da rua Barão de Ladário, no Brás. As chamas se alastraram rapidamente no local, e o teto do shopping desabou por volta das 8h.

De acordo com o capitão Maycon Cristo, porta-voz dos bombeiros, o incêndio no prédio – que tem uma área de 18 mil metros quadrados – foi controlado às 12h50. As causas ainda são desconhecidas e serão apuradas.

A Defesa Civil municipal, contudo, afirmou que o fogo começou no segundo pavimento, com foco maior no primeiro andar.

Ao menos 200 pequenas lojas foram danificadas, segundo estimativa do órgão. De acordo com os bombeiros, algumas unidades conseguiram salvar mercadorias porque fecharam rapidamente, após o início do incêndio.