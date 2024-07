TOP 10 notícias de hoje – 31/07/2024

Líder do Hamas é morto em Teerã

Irã promete punir Israel

Hidalgo tem melhor resultado do Brasil no triatlo

O triatleta de 24 anos completou o percurso em 1h44min27s e ficou em décimo

Rafael Macedo perde medalha de bronze no Judô

O atleta foi desclassificado da luta contra o francês Maxime-Gael Ngayap Hambou

Manutenção da Sabesp pode deixar 3 milhões de pessoas sem água no domingo (4) em SP

A intervenção ocorrerá das 14h de domingo até as 5h de segunda-feira (5)

Termina a demolição da Boate Kiss, em Santa Maria

No local será erguido um memorial em homenagem às 242 vítimas mortas em incêndio na casa noturna

‘Tigrinho’ terá que informar com clareza valores e prêmios ao apostador

Ministério da Fazenda publica portaria com novas regras para jogos de apostas online

Desemprego cai para 6,9%, menor índice do trimestre desde 2014

Dados foram divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE

Ministério da Saúde tem congelados R$ 4,4 bilhões do orçamento

Governo detalha ministérios atingidos por contenção de R$ 15 bilhões

Marta é expulsa, Brasil perde para Espanha e se complica em luta por vaga

Marta foi expulsa no fim do primeiro tempo e complicou a situação do Brasil

Venezuela tem ao menos 13 mortos após protestos contra vitória de Maduro

749 pessoas foram presas após protestos