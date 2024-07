Hidalgo tem melhor resultado do Brasil no triatlo

Miguel Hidalgo conquistou a melhor posição da história do Brasil no triatlo nas Olimpíadas de Paris, nesta quarta-feira (31).

O triatleta de 24 anos terminou a prova em décimo. Ele completou o percurso em 1h44min27s, menos de um minutos atrás do francês Leo Bergere (1h43min43s), que ficou com o bronze. O ouro foi do britânico Alex Yee, com 1h43min33s.

A melhor campanha brasileira no triatlo até então era o 11º lugar de Sandra Soldan em Sidney-2000, na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos.

Ele não era um dos favoritos, mas se classificou em nono para Paris, como o melhor atleta das Américas.

Brigou pelo bronze durante a etapa final.