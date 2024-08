TOP 10 notícias de hoje – 30/08/2024

Família receberá salário de Izquierdo por 8 anos, diz dirigente do Nacional

O jogador morreu na última terça-feira (27) após passar mal em jogo contra o São Paulo, pela Copa Libertadores

Festa do Peão de Barretos doa mais de R$ 1,9 milhão para o Hospital de Amor

Valor foi arrecadado com doações para o Desafio do Bem, que envolveu artistas, empresas e público e a própria organização do evento que destinou R$ 450 mil para a entidade

Transparência salarial: empresas têm até hoje (30) para preencher relatório

Medida é voltada a empreendimentos com pelo menos 100 funcionários

Horário eleitoral na TV e rádio começa nesta sexta-feira (30)

Candidatos a prefeito terão duas inserções diárias de segunda a sábado

Desemprego tem menor taxa para trimestre até julho na série histórica, diz IBGE

A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalho e que seguem à procura de oportunidades

Sobe para dez número de presos por queimadas em São Paulo

Homem ateou fogo em uma lavoura de cana em Pindorama

Moraes diz que redes sociais vem sendo instrumentalizadas para atacar democracia

Ministro fez declaração em evento em São Paulo, em meio a escalada de decisões envolvendo o X de Musk

Mais de 1.300 estabelecimentos de SP foram orientados sobre o Protocolo Não se Cale

Bares e restaurantes têm até o início de outubro para se adequarem às regras de proteção às mulheres

Taxa de jovens “nem-nem” no Estado de São Paulo é de 6%

Ausência de dedicação ao trabalho e/ou aos estudos diminui conforme idade avança, e pode estar relacionada a dificuldades típicas da juventude

Prazo para adesão ao Desenrola Fies é prorrogado até 31 de dezembro

Em maio, o prazo para adesão já havia sido prorrogado e venceria neste sábado (31)