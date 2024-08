Festa do Peão de Barretos doa mais de R$ 1,9 milhão para o Hospital de Amor

Além do título de “Terra de Emoções”, a Festa do Peão de Barretos também valoriza o papel efetivo de solidariedade. A Associação Os Independentes, realizadora do evento, confirmou a destinação de cerca de R$ 1,9 milhão para o Hospital de Amor, entidade referência no País no tratamento e prevenção de câncer.

O valor arrecadado envolve doações do público, artistas e empresas no Desafio do Bem – que teve a montaria do competidor norte-americano Jaxton Mortensen no touro Acesso Negado, da companhia Tercio Miranda, no último dia do evento, 25 de agosto. Os cantores Chitãozinho e Xororó doaram R$ 1 milhão na campanha, ajudando a atingir o valor de R$ 1,5 milhão.

Além disso, a própria Associação Os Independentes fez o repasse direto de R$ 450 mil para a entidade, que atende 100% via SUS e opera com déficit que ultrapassa os R$ 378 milhões por ano.

O presidente de Os Independentes, Hussein Gemha Júnior, reiterou a função filantrópica dentro do estatuto da associação, e a importância da parceria com o Hospital de Amor. “Estamos muito honrados e felizes em poder viabilizar uma ajuda tão representativa para o Hospital de Amor. Sabemos do trabalho sério e de excelência desenvolvido pela entidade e, também, de colaborar para suprir o déficit que o hospital enfrenta para poder levar atendimento de excelência gratuito para a população”, destacou Hussein.

“O Desafio do Bem é o momento que o Hospital de Amor se integra ao rodeio. E é um momento de emoção maior, que as pessoas se sensibilizam pela causa e pela iniciativa do competidor. E neste ano, um competidor norte-americano demonstrando um coração de irmão e de amor, desafiou o touro mais temido, um dos melhores do País. São exemplos de motivação que agradecemos e que conseguimos chamar a atenção da sociedade para a nossa causa. Que temos que pensar e ajudar o próximo”, contou Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor.

Arrecadação de leite

Assim como em 2022, o evangelista Deive Leonardo se apresentou na Festa do Peão de Barretos e repetiu a iniciativa de arrecadação de leite com o propósito de fortalecer ainda mais o laço de solidariedade no evento.

Durante a apresentação de Deive Leonardo, realizada no último dia 19 de agosto, foram doados 17 mil litros de leite que também foram destinados ao Hospital de Amor.