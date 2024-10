TOP 10 notícias de hoje – 29/10/2024

Governo investe até R$ 1,6 milhão por projeto de IA na administração pública

A entidade tem a meta de investir em cerca de 50 iniciativas de IA até 2029 —o número de projetos apoiados pelo governo pode chegar a 15 por ano

21,5 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio do ABC participam do Provão Paulista Seriado

Candidatos respondem a questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da elaboração de uma redação; provas começam às 8h em todo o Estado

Feirão Serasa Limpa Nome com até 99% de desconto

Feirão começou na segunda (28/10) e vai até 29/11; Negociações com mais de 1.000 empresas podem ser feitas pelo aplicativo e site da Serasa

Governo de SP reforça atenção à mulher no Outubro Rosa

Plano estadual São Paulo Por Todas com Saúde foi criado para conscientizar sobre o cuidado com a saúde da mulher, com foco no câncer de mama e de colo de útero. Ideia é estimular iniciativa privada a adotar medidas similares

Deolane é liberada de prestar depoimento em CPI da Manipulação de Jogos

Ministro André Mendonça, do STF, acatou pedido da defesa e suspendeu a convocação da influenciadora, investigada por suposto envolvimento em lavagem de dinheiro

Mulheres enfrentam desafios maiores para entrar na política, dizem prefeitas eleitas em capitais

Adriane Lopes (PP), em Campo Grande, e Emília Corrêa (PL), em Aracaju, são as únicas a liderar capitais no país

G20: Brasil quer criar coalizão para produção regional de vacinas

“Isso será um fato inédito”, disse a ministra da Saúde

Avião com 221 brasileiros repatriados do Líbano chega em Guarulhos

Este é o nono voo de repatriação de brasileiros da zona de conflito no Líbano

Bicheiro Rogério de Andrade é preso no Rio de Janeiro

Ele foi preso em casa, na Barra da Tijuca

Seleção feminina volta a campo contra Colômbia em amistoso

Partida acontece nesta terça (29), a partir das 19h