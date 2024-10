21,5 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio do ABC participam do Provão Paulista Seriado

Nesta quarta-feira (30), 21,5 mil estudantes da rede estadual do ABC participam do primeiro dia de aplicação do Provão Paulista Seriado 2024. Os candidatos responderão a questões de Linguagens e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além da elaboração de uma redação. Em todo o Estado, a prova será aplicada no período da manhã, às 8h, e os portões das escolas fecharão às 7h45.

Estão em disputa 15.390 vagas, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os itens do Provão foram elaborados de acordo com o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o Ensino Médio. Dessa forma, será exigido do candidato interpretação de texto e questões contextualizadas, assim como aquelas mais diretas, em que o conhecimento de área é mensurado em sua essência.

No primeiro dia de aplicação duas áreas do conhecimento serão avaliadas. A de Linguagens e suas Tecnologias inclui as disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa. Já Ciências da Natureza e suas Tecnologias é formada pelos componentes de física, química e biologia.

O dia segue com a prova de redação, que exige a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo. É previsto um tema relevante e atual aos moldes do Enem e dos principais vestibulares do país.

Correção das provas

As questões objetivas serão corrigidas por meio de leitor óptico, no mesmo molde da edição de 2023. No caso da redação, a responsabilidade é de uma equipe de colaboradores treinada pela Fundação Vunesp, instituição organizadora da prova. A correção do texto deve levar em conta critérios como uso da norma culta, compreensão da proposta e capacidade de interpretação das informações.

Como é o cálculo da nota

Por ser um processo seriado, as notas conquistadas ao longo dos anos terão pesos crescentes. Para alunos matriculados na 3ª série, o cálculo é feito a partir do somatório da pontuação da 2ª série (em 2023) mais a da prova aplicada neste ano (2024). É obrigatória a participação na edição passada. Caso o aluno não tenha realizado a prova (quando estava na 2ª série), ele estará automaticamente desclassificado.

Cada instituição de ensino superior conveniada publicará a instrução normativa para definir o processo de matrícula e o ingresso do estudante em cada faculdade. O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.