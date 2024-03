TOP 10 notícias de hoje – 29/03/2024

Morre Louis Gossett Jr, primeiro homem negro a vencer Oscar de Melhor Ator Coadjuvante

A causa da morte não foi revelada

Voo da Latam com alunos brasileiros que ia para Londres faz pouso não programado em Portugal

O Boeing 777 decolou do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 23h45 da última terça-feira, 26, e estava sobrevoando o Oceano Atlântico quando apresentou um problema técnico

Por que católicos não comem carne na Sexta-Feira Santa?

O costume de não comer nenhum tipo de carne na Sexta-Feira Santa é, segundo os preceitos religiosos, um ato de respeito ao fato de Jesus Cristo ter sido crucificado e morto nessa data

Ministério da Justiça retira Força Nacional das buscas por fugitivos de Mossoró

No dia 14 de fevereiro, os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte

Capital paulista receberá imunizante contra a dengue e vacinação começará em escolas

Prefeito Ricardo Nunes disse que inicialmente as doses serão aplicadas no público-alvo de 10 a 14 anos

Incêndio de grandes proporções atinge prédio em construção no Recife

A corporação informou que não houve danos estruturais a ponto de haver risco de queda do edifício

Brasileiro Feminino: Palmeiras derrota Grêmio fora de casa

Botafogo e Real Brasília empatam sem gols no Nilton Santos

Casos de síndrome respiratória aguda grave sobem no país, diz Fiocruz

Quadro é decorrente do crescimento de diferentes vírus respiratórios

Mais 154 municípios vão receber vacinas contra a dengue

O imunizante é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Jaqueta que pode ter sido de Michael Jackson vai a leilão por ao menos US$ 100 mil

Icônica peça que teria sido usada por Michael Jackson pode ser vendida por algo entre R$ 1,5 e R$ 2,5 milhões