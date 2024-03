Brasileiro Feminino: Palmeiras derrota Grêmio fora de casa

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (28) no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul (RS), em jogo válido pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com este triunfo as Palestrinas alcançaram os sete pontos, assumindo a 3ª posição da classificação.

Mesmo atuando fora de casa, o Palmeiras abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Fe Palermo aproveitando rebote. As Palestrinas ampliaram aos 12 da segunda etapa, com Taina Maranhão em lindo lance individual. O Grêmio acabou descontando aos 24 com gol contra de Pati Maldaner, mas a vitória final foi mesmo das visitantes. Com o revés o Tricolor aparece na 5ª posição com seis pontos.

Empate sem gols

Na outra partida da competição disputada nesta quinta, Botafogo e Real Brasília ficaram no 0 a 0 no estádio Nilton Santos. Com este resultado as equipes chegaram aos cinco pontos cada, com o time carioca ocupando a 9ª posição e o da capital federal a 10ª colocação.