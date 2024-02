TOP 10 notícias de hoje – 28/02/2024

Idoso morre carbonizado após incêndio em Santa Cecília, na região central de SP

Não se sabe o que deu início ao fogo na casa, que conforme o portal de notícias G1, tratava-se de uma pensão onde moravam oito pessoas

Universidade americana oferece curso virtual para estudantes de Fatecs

Aulas abordarão temas como monetização de projetos de entretenimento audiovisual e jogos digitais; são disponibilizadas 100 vagas

Pelo terceiro ano consecutivo, SP é reconhecida pela ONU por cuidado com as áreas verdes da cidade

Destaque do “Tree Cities of The World – Cidades Árvores do Mundo” foi atribuído na edição de 2023 à capital paulista, que passou de 50% de cobertura vegetal no município

Quatro são mortos em ação da PM na Baixada Santista; Operação Verão soma 38

Policiais militares afirmam que faziam operação contra o tráfico em São Vicente quando entraram em confronto com grupo armado

‘A Vale não pode pensar que é dona do Brasil’, diz Lula

Presidente afirmou nesta terça-feira, 27, que empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo

Renda domiciliar per capita nominal fica em R$ 1.893 em 2023, afirma IBGE

No ano de 2023, a renda domiciliar per capita mais alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 3.357, enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 945

Trem Intercidades a Campinas fará em 64 minutos viagem de 3h com transporte coletivo

Leilão para a construção do novo modal ocorre nesta quinta-feira (29); trem será opção de transporte para moradores de 11 cidades

Poupança encolhe e pode pressionar crédito imobiliário em 2025, diz presidente da Caixa

Segundo Carlos Vieira, produtos de investimento concorrem com a caderneta e demandam a discussão de alternativas

SP recebe a Feira do Intercâmbio STB em 16 de março com entrada gratuita

Evento apresentará programas voltados para todas as idades, desde adolescentes que buscam por preparação universitária; profissionais interessados por cursos de qualificação, e pessoas com mais de 50 anos

Caso Robinho: STJ marca data para decidir se jogador cumpre pena no Brasil por estupro

Corte Especial vai analisar manifestação do Ministério Público para que sentença da Justiça italiana de anos de prisão seja aplicada no País