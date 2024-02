Universidade americana oferece curso virtual para estudantes de Fatecs

A Assessoria de Relações Internacionais (ARInter) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o curso Virtual Experience Emerging Tech, oferecido pela Full Sail University, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. A instituição é conhecida por ministrar cursos na área de entretenimento, como Animação, Design de Jogos, Design Gráfico Online, Gerenciamento de Entretenimento, Filme, Fotografia Online, Marketing Online, entre outros.

Estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) têm até 12 de março para se inscrever pelo site da ARInter. Ao todo, são disponibilizadas 100 vagas.

As aulas vão abordar os seguintes temas: Inteligência Artificial, Cibersegurança, Metaverso, Design de Games, Desenvolvimento de Aplicativos e Internet das Coisas (IoT), além de formas atualizadas de construção e possíveis ações para monetização de projetos de entretenimento audiovisual e jogos digitais. Os encontros serão ministrados em inglês por especialistas da Full Sail University, em ambiente virtual, de forma síncrona, entre os dias 25 e 28 de março, das 19 às 22h.

Para se candidatar, o aluno deve ter domínio do idioma inglês e estar matriculado do segundo ao sexto semestre dos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Big Data no Agronegócio, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Design de Mídias Digitais, Gestão da Tecnologia da Informação, Informática para Negócios, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas Embarcados e Sistemas para Internet.

“É uma excelente oportunidade para os estudantes do eixo de Informação e Comunicação expandirem seus conhecimentos para além do conteúdo oferecido na graduação”, avalia a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis.

Confira mais informações no edital. Dúvidas de estudantes podem ser enviadas para o e-mail capacitacao.arinter@cps.sp.gov.br.