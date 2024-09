TOP 10 notícias de hoje – 27/09/2024

Polícia investiga tentativa de homicídio contra Léo Áquilla

Candidata à vereadora afirma ter sido alvo de ataque a tiros na via Dutra, em SP

Entrega de móveis e açaí: a vida do ex-goleiro Bruno após deixar a cadeia

Bruno tem tentado ser discreto em sua vida fora das grades

Mais de mil detentos não retornam após ‘saidinha’ em São Paulo

Após a liberação temporária de presos em regime semiaberto, 1.176 não voltaram ao sistema prisional e são considerados foragidos

Veja em quais candidatos doadores de Lula e Bolsonaro investiram em 2024

Marçal e Botelho são os maiores herdeiros dos doadores de Bolsonaro; Boulos e Tabata dos de Lula

Haddad compara bets à pandemia e diz que Bolsonaro ‘sentou em cima do problema’

Em áudio distribuído à imprensa, ministro da Fazenda afirma que atual gestão está fazendo ‘todo o possível’ para ‘botar ordem no caos’

Massa salarial dos trabalhadores atinge recorde em agosto, diz IBGE

Total de pessoas empregadas foi 102,5 milhões

Declarações do Imposto de Renda na malha fina chegam a 1,47 milhão

Número representa 3,2% do total de documentos entregues neste ano

‘Peça R$ 100 para dez pessoas’ é como Marçal ensina seus alunos a juntar R$ 1.000

“Quase 100 Maneiras de Levantar Dinheiro Rápido para Comprar o que Quiser”, é o curso online de oito aulas de Pablo Marçal

Acidentes com escorpiões cresceram 15% em 2023 no Brasil

O acidente com pessoas acontece quando se encosta no animal, geralmente com a mão ou o pé

Desemprego tem menor taxa da série para trimestre até agosto

A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalho e que seguem à procura de oportunidades