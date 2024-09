‘Peça R$ 100 para dez pessoas’ é como Marçal ensina seus alunos a juntar R$ 1.000

Quer levantar R$ 1.000 rapidamente? Pablo Marçal (PRTB) ensina: peça R$ 100 para dez pessoas, R$ 50 para 20 ou R$ 20 para 50. Não curte dinheiro físico? Então solicite um cartão de crédito com esse limite no banco. Ou simplesmente pegue o cartão de uma pessoa de confiança.

Há outras formas: lave carros, venda pizzas, capine lotes, seja babá, limpe casas, faça rifas, passe roupas, crie um hotel para cachorros ou ofereça garrafas de água nos faróis (ou sinaleiras, como prefere o autodenominado ex-coach, nascido em Goiás).

Todas essas dicas estão em “Quase 100 Maneiras de Levantar Dinheiro Rápido para Comprar o que Quiser”, curso online de oito aulas de Pablo Marçal que a reportagem da Folha de S.Paulo adquiriu e concluiu nesta semana.

A essa altura, qualquer pessoa no planeta se perguntaria “por que eu compraria um curso para aprender uma coisa dessas?”. É mesmo difícil entender, ainda mais se considerarmos que Marçal diz ter ficado rico justamente vendendo cursos como esse, onlines ou presenciais, além de fazer mentorias exclusivas com empresários, pelas quais diz cobrar até R$ 250 mil.

Entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Marçal foi quem declarou o maior patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), R$ 193,5 milhões. Mas, segundo reportagem do mês passado, ele tem ao menos outros R$ 135 milhões em empresas, aeronaves e imóveis fora de declaração ao tribunal. Em um vídeo, já deu a entender que pode ser um bilionário.

As aulas assistidas pela reportagem não se resumem a listar serviços para ganhar dinheiro. Esse rol está na última das oito aulas. As outras sete, todas de cerca de 5 minutos, introduzem o método Pablo Marçal de autoajuda.

Com pitadas de messianismo, o influenciador promete ajudar as pessoas a melhorar suas vidas de forma rápida, desafiando os alunos a adotar mudanças na mentalidade e em seus hábitos.

“Você está na geração do capitalismo, na época das empresas de trilhão e você não tem dinheiro para comprar alguma coisa? Ridículo. Não faz sentido, se você é um ser humano. Se for animal, tudo bem. Mas ser um ser humano nessa geração e não ter possibilidade de fazer o que você quer, tem alguma coisa errada com você.”

Eis um dos pensamentos do autodenominado ex-coach na aula seis. Mas afinal, como se chega lá no topo? Para o desenvolvimento pessoal e da carreira e atingir a prosperidade, você deve primeiro “destravar seu potencial”.

“Você não está fazendo nada! Você é um problema, você que não é gerador de riquezas”, afirma ele, na aula inicial. “Você vai destravar sua mente com velocidade. Fez muita cagada na vida? Transforma isso em esterco. Quem não aprende, depende. Anota aí: anular o mundo ideal e focar no mundo real. O mundo real é o único que produz. É proibido ficar parado. Não vai mais reagir, vai agir.”

Trata-se de um método que foca exclusivamente no resultado e incensa uma vida viciada em trabalho, apenas em busca da recompensa final. É um comportamento relativamente novo e visto como positivo por parte da sociedade, conforme a psiquiatra e autora Anna Lembke explicou em entrevista nesta semana.

Na segunda aula, o mestre conclama os alunos a vender “agora” a TV e o sofá que têm em casa. Pois “sofá não produz, televisão não produz”, ensina. Segundo ele, deve-se focar apenas no necessário. Por isso, ele desafia a patota a tomar banho de água fria. “Você vai economizar água, energia elétrica e o tempo que vai ficar lá.”

Para Pablo Marçal, ideia não tem dono. “Se você tiver uma bacia de ideias, eu te pago 10 centavos. Ideia não serve para nada”, explica, acrescentando que ela só passa a valer algo quando transformada em ação.

Outra de suas dicas é já se imaginar um ricaço. “Por exemplo, você precisa negociar um contrato. Se você ficar pensando como vou negociar, seu cérebro vai pifar. Já veja a imagem de você comemorando, comprando carro novo, andando de iate. Imaginar não paga imposto, mas deixar de imaginar paga o maior imposto da Terra: sua vida. Anota aí: se Deus deixou você ver a lgo, isso existe.”

Na plataforma Hotmart, onde a reportagem adquiriu o curso por R$ 19,99, há dezenas de outros, incluindo alguns com os vídeos prontos do candidato para você reproduzir em suas redes sociais, viralizar e, assim, ganhar dinheiro. Isso, apesar de o código eleitoral proibir utilizar organização comercial para propaganda ou aliciamento de eleitores, segundo revelou reportagem neste domingo (21).

Já na loja online Marçal Store, pode-se adquirir 47 ebooks assinados por Marçal, como “A Chave Mestra do Universo” (R$ 54,90) ou “A Destruição do Marxismo Cultural” (R$ 55,90). Os preços, no momento, estão em promoção, não passando de R$ 14,90.

Na página de autor Marçal na Amazon, há versões físicas dessas obras e ainda produtos como o boné azul que traz o M bordado (R$ 99) e uma playlist musical repleta de jingles sobre a candidatura a prefeito de São Paulo. Essa, pelo menos, é gratuita.