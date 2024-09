TOP 10 notícias de hoje – 26/09/2024

Mulheres ganham 21,6% a menos que homens em São Paulo, revela relatório

Documento reúne informações de 16.898 empresas paulistas com 100 ou mais funcionários. No país como um todo, as mulheres ganham 20,7% a menos do que os homens

Gastos de estrangeiros no Brasil chegam a R$ 26 bilhões em 2024

Somente em agosto, visitantes injetaram mais de R$ 3 bilhões

Rio Grande do Sul tem mais de 800 pessoas fora de casa em meio a temporais

Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas

São Paulo registra 14,7 mil doadores de medula óssea no 1º semestre de 2024

No mesmo período do ano passado, havia 11.968 doadores escritos no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários no estado

São Paulo tem 511 novos pedidos diários de concessão de pensão alimentícia

Volume total chega a 92.505 novos casos em 2023, refletindo a tendência de crescimento em todo o país

Jorge Jesus volta a falar sobre treinar a seleção brasileira

“A seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego, mas será difícil”, afirmou o treinador

São Paulo tem 8 focos de incêndio nesta quinta (26)

Em Corumbataí, funcionário de usina que tentava conter as chamas morreu carbonizado ao lado de caminhão-pipa

BC aumenta projeção de alta no PIB deste ano de 2,3% para 3,2%

Expectativa de inflação também sobe, com bandeira vermelha patamar 2 em outubro e patamar 1 em novembro

Mortes no trânsito na cidade de São Paulo são as maiores desde 2015

Em 2023 quase mil óbitos foram registrados; prefeitura diz que investe em faixas azuis, segurança para pedestres e educação

Uso de cartão de crédito em bets não passa de 15% das apostas, estima Campos Neto

“O grosso hoje é Pix. O cartão de crédito não deve ser mais de 10% a 15%”, disse o economista nesta quinta-feira (26)