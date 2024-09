São Paulo tem 8 focos de incêndio nesta quinta (26)

Oito municípios do interior de São Paulo têm focos de incêndio nesta quinta-feira (26), de acordo com a Defesa Civil do estado. Cinco aeronaves são empregadas no combate às chamas.

As cidades atingidas são São José do Barreiro, Bananal, Santa Isabel, Bom Jesus dos Perdões, Corumbataí, Patrocínio Paulista, Morro Agudo, e Neves Paulista.

Em Corumbataí, houve um incêndio de grandes proporções na tarde desta quarta (25), no limite com o município de Ipeúna. O incêndio, de acordo com a Defesa Civil, atingiu áreas de pastagem e APP (Área de Preservação Permanente). O total da área consumida ainda não foi dimensionada.

As chamas cercaram o caminhão-pipa que era usado por dois brigadistas de uma usina que atuavam no combate às chamas no local. Um deles conseguiu escapar. Ele teve queimaduras, foi socorrido, passou por atendimento médico e foi liberado. Porém, o outro brigadista não conseguiu deixar o local. Ele morreu carbonizado ao lado do caminhão, que foi consumido pelas chamas. Equipes da Defesa Civil de Corumbataí e de Rio Claro, juntamente com brigadistas de usinas vizinhas, atuam no combate às chamas.

A sucessão de dias quentes e secos continua ao menos até novembro, com mais calor e menos chuva do que a média em São Paulo. A situação mantém a maior parte do território paulista em situação de emergência para incêndios nos próximos dias, incluindo a capital, de acordo com a Defesa Civil estadual.