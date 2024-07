TOP 10 notícias de hoje – 25/07/2024

Inscrições gratuitas para Prouni de 2024 terminam nesta sexta (26)

Programa oferece mais de 243 mil bolsas em faculdades privadas

Emprego no comércio levou três anos para retomar nível pré-pandemia

Setor teve salário médio recorde em 2022

Goleira garante vitória do Brasil contra a Espanha na estreia no handebol

O Brasil esteve à frente do placar durante toda a partida e não deu chances para que as adversárias se aproximassem

Quem não paga imposto tem que voltar a pagar, diz Haddad

Segundo ele, as propostas, agora sobre renda, terão dois caminhos: ampliar o teto de isenção do Imposto de Renda ou reduzir a alíquota de consumo

Após privatização, tarifa residencial da Sabesp cai R$ 0,76 e terá revisão em 2026; entenda

O desconto abrange a faixa básica, que corresponde a um consumo de 0 a 10 metros cúbicos

Grandes nomes do esporte buscam o Olimpo nos Jogos de Paris

Paris receberá nomes vindos de todas as partes do mundo buscando entrar para a história com vitórias memoráveis

Dia do Motorista: linhas gerenciadas pela EMTU são conduzidas por mais de 9 mil motoristas

Empresas que operam as linhas metropolitanas programaram semana comemorativa com ações para parabenizar e agradecer o trabalho destes profissionais

Mortes no trânsito de São Paulo disparam no primeiro semestre de 2024

Os motociclistas são as principais vítimas do trânsito

Reforma tributária vai ampliar investimentos e exportações, diz Alckmin

Estudo estima que PIB brasileiro pode crescer 12% em 15 anos

Ônibus e moto pegam fogo na marginal Pinheiros em SP após acidente

Os dois ocupante da moto caíram e foram atingidos pelo fogo