Dia do Motorista: linhas gerenciadas pela EMTU são conduzidas por mais de 9 mil motoristas

Na linha de frente das linhas metropolitanas gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) estão mais de 9,2 mil motoristas que transportam 1,9 milhões de passageiros diariamente.

Neste Dia do Motorista (25/07), a EMTU lembra o importante trabalho e dedicação desses profissionais que contribuem para a qualidade das viagens e segurança dos passageiros.

Em 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do estado de São Paulo (São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte), estes motoristas conduzem 4,7 mil ônibus e mais de 830 linhas intermunicipais, realizando por dia cerca de 41 mil viagens e percorrendo 981 mil km.

No volante da linha 178 (Embu das Artes / São Paulo), operada pela Viação Pirajuçara e gerenciada pela EMTU, está a motorista Cristiane Novaes dos Santos Silva, 38 anos, que era motorista de caminhão e queria conduzir coletivos. Há 6 anos ela realizou seu sonho e hoje exerce a profissão com motivação e carinho dos passageiros. Cristiane é conhecida por decorar o ônibus com crochê rosa, levando mais cores e alegria às viagens.

Divulgação

“Minha rotina começa às 3h da madrugada, vou para a garagem da empresa, onde arrumo uma decoração linda de crochê no meu ônibus. Após tudo inspecionado e verificado, começo a primeira viagem às 04h15 e faço 5 viagens até o Metrô Campo Limpo”, conta. “No fim do expediente, às 14h, vou para casa com a missão cumprida de mais um dia de trabalho produtivo e vitorioso”. Mãe de uma jovem de 12 anos e casada há 15 anos, Cris conta que a filha e o marido têm muito orgulho da profissão dela e que admiram o amor e carinho com os passageiros no dia a dia.

Ações para motoristas

Nesta semana do Dia do Motorista, as empresas que operam as linhas gerenciadas pela EMTU prepararam programações especiais para homenagear os profissionais.

Na Região Metropolitana de São Paulo, a Viação Caieiras, com apoio da EMTU, presenteou com miniaturas de ônibus metropolitanos os três motoristas mais bem avaliados neste semestre num aplicativo de telemetria que pontua o desempenho da condução, contribuindo para a segurança e qualidade das viagens.

Liderando o pódio do ranking, Antônio Barroco (à direita na foto), motorista há 20 anos e que hoje opera a linha 438 (Franco da Rocha/São Paulo), comemorou a conquista. “Agradeço muito o reconhecimento, serve como incentivo a todos os colegas de profissão. Faço meu trabalho com boa vontade e gratidão, e é muito gratificante prestar serviço pra população e ter esse reconhecimento”, afirma Barroco. “Foi um sonho receber o prêmio, pode ser simbólico, mas pra mim é importante e fiquei muito feliz”, comemora Barroco.

A NextMobilidade, responsável pela operação das linhas da região do ABC, vai oferecer durante a semana cafés da manhã e tarde especiais, entrega de brindes, massagens e sorteio de presentes. Na região de Barueri, as empresas Ralip e BB Transportes prepararam mochilas personalizadas, café da manhã e uma faixa de homenagem aos profissionais.

Na Região Metropolitana de Campinas, os motoristas da BUS+ vão participar de homenagens e a empresa distribuirá brindes, café e decoração nas garagens.

As atividades programadas pelas operadoras do Vale do Paraíba e Litoral Norte – Pássaro Marron, ABC Transportes, Expresso Redenção e Viação Jacareí – incluem homenagem aos motoristas com ciclo de palestras, entrega de brindes, café da manhã e cartaz comemorativo à data.

Já os motoristas da Baixada Santista serão recepcionados pelo Consórcio BR Mobilidade com entrega de garrafas térmicas, kit especial com lanches e decoração nas garagens parabenizando a categoria.