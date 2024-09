TOP 10 notícias de hoje – 24/09/2024

Governo federal inicia projeto para levar CEP para periferias

Código de Endereçamento Postal permite inclusão social, diz secretário

População deve diminuir mais de 15% em três estados até 2070

A população do país, diz o IBGE, deve passar de 212,6 milhões em 2024 para 199,2 milhões em 2070, o que significa uma redução de 6,3%

Deolane Bezerra deixa prisão após decisão da Justiça de Pernambuco

O órgão também recomendou a substituição de prisões por outras medidas

‘Saidinha’ termina com mais de 800 recapturados em todo o estado de São Paulo

Desde o início da fiscalização, esse foi o maior número de detidos que violaram as regras impostas pela Justiça para manter o benefício

Propaganda de boca de urna é crime e pode resultar em multa e detenção; entenda

Prática é vista como tentativa de cooptação para influenciar a vontade política do eleitor

USP não toma medidas para proteger estudante 4 meses após denúncia de estupro

Aluna de 19 anos obteve medida protetiva na Justiça; universidade afirma que ofereceu acolhimento e que aguarda prazos de apuração

‘Não dá mais pra tolerar’, diz Tarcísio sobre baixaria em debate

Nos momentos finais, evento do Flow teve agressão de assessor de Marçal a marqueteiro de Nunes

Justiça Eleitoral condena Taka a conceder direito de resposta a Filippi

Candidato do MDB veiculou propaganda de rádio com calúnia e informações falsas e teve de ceder espaço para resposta do prefeito Filippi

Metrô de SP: confira a montagem do primeiro trem da Linha 17-Ouro

Cerca de 20 pessoas trabalham diretamente na preparação do trem que chegou da China

Agressão de assessor expõe contradição de Marçal entre cadeirada e soco em debates

Influenciador encampou tese de legítima defesa para proteger cinegrafista, que socou marqueteiro sem ter sido agredido