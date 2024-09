Metrô de SP: confira a montagem do primeiro trem da Linha 17-Ouro

Após chegar a São Paulo, o primeiro trem da Linha 17-Ouro entrou na fase de montagem que será concluída até 30 de setembro. A composição está no Pátio Água Espraiada, na zona sul da capital, onde os cinco carros, conhecidos como vagões, foram colocados sobre uma viga-guia para a unificação e cumprimento de todas as etapas de preparação antes dos testes.

A montagem envolve diretamente cerca de 20 pessoas e uma de suas principais fases compreende a conexão física dos carros. Para isso, é feita a instalação de redes de proteção nas portas, garantindo a segurança dos envolvidos, que depois prosseguem com a aproximação entre eles, para posteriormente instalarem os gangways, que são as sanfonas de interligação entre os vagões.

O processo também inclui a colocação das tubulações de ar comprimido e sistemas de detecção e extinção de incêndio, além da instalação dos jumpers, que são conectores dos circuitos eletrônicos do trem, para diversas funcionalidades, como iluminação, avisos sonoros, sinalização de abertura e fechamento de portas, câmeras de monitoramento e letreiros de informações dos carros, por exemplo.

Também são feitos os ajustes dos engates e a conexão do sistema de freios, além da montagem das saias de proteção na parte inferior dos carros, cobrindo os pneus do trem e o conjunto de baterias. Além da montagem, a conclusão considera a limpeza da composição.

Após a finalização da montagem física, será iniciado o processo de testes estáticos, essenciais para verificar a conformidade do trem com os requisitos do projeto e do Metrô, garantindo que todos os sistemas funcionem como uma unidade integral. Após essa etapa, é possível iniciar os testes dinâmicos, que serão realizados nas vias já construídas no Pátio, testando a circulação do trem em diferentes velocidades.

Concluídas essas etapas, o veículo estará pronto para ser energizado e entrar na fase final de comissionamento, para a emissão do certificado de segurança para operação.

Características do veículo

O primeiro veículo, assim como as demais 13 composições, foi projetado exclusivamente para atender ao projeto da Linha 17-Ouro, com o modo de operação automática (UTO), utilizando tecnologia de Sistema de Controle de Monitoramento de Trens (TCMS) e sistema de sinalização CBTC, que, por meio de comunicação via rádio digital, forma blocos móveis entre os trens, permitindo maior aproximação entre eles e a redução do intervalo de circulação.

Cada composição deste monotrilho é formada por cinco carros, sendo que os de extremidade contam com 21 assentos cada, enquanto os intermediários têm 24 assentos cada, totalizando 114 assentos e capacidade total para 616 passageiros, incluindo assentos prioritários e áreas para deficiente. A composição possui passagem livre entre os carros, sistema de ar-condicionado, iluminação LED, câmeras de vigilância, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de comunicação audiovisual aos passageiros, com mapa de linha dinâmico e intercomunicador para contato ao Centro de Controle Operacional (CCO).

O veículo mede 3,2 metros de largura, os carros de extremidade possuem 13,5 metros cada e os intermediários têm 10 metros de comprimento cada, além do comprimento da área de passagem que mede 0,95 metros, totalizando 60,8 metros de comprimento. Cada carro possui quatro portas (duas em cada lado) medindo 1,6 metros de largura que respeitam as normas e critérios de acessibilidade. As paredes laterais estão equipadas com janelas panorâmicas, proporcionando excelente visualização do entorno do trajeto e janelas tipo basculantes, que podem ser abertas caso necessário, garantindo ventilação de emergência para os passageiros.

O monotrilho opera sobre uma viga de concreto de 800mm de largura e possui dois truques por carro, sendo cada um equipado com um motor de tração, duas rodas de carga, quatro rodas guia e duas rodas estabilizadoras. O monotrilho opera com uma tensão nominal de 750 Vcc, com velocidade operacional de 80 km/h.

Esse trem é equipado com baterias de tração, que funcionam como fonte de energia reserva para o veículo, garantindo assim que o trem chegue à próxima estação, mesmo que haja interrupção no fornecimento de energia, proporcionando uma segurança maior para o usuário em caso de emergência operacional.

Linha 17-Ouro

Com 6,7 km de extensão operacional, a Linha 17-Ouro vai operar com monotrilhos e será uma conexão estratégica entre importantes polos da cidade, ligando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração também à Linha 5-Lilás.