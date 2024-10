TOP 10 notícias de hoje – 22/10/2024

MEC divulga locais de prova do Enem

Exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça (22)

Cerca de 33,9 milhões de eleitores de 15 capitais e 36 municípios voltam às urnas para eleger os prefeitos que disputam os cargos

Bombeiros vistoriam sede do STF um dia após princípio de incêndio

Após a análise, a sala foi liberada e a Corte funciona normalmente

Morre Tonhão, ídolo do Palmeiras

Clube prestou homenagem ao ex-zagueiro

Mortes pela polícia de SP crescem 78% em 2024; 2 de cada 3 vítimas são negras

Nos primeiros oito meses deste ano, 441 pessoas foram mortas no estado pelos agentes das forças de segurança em serviço, contra 247 no ano passado no mesmo intervalo

Lula faz nova bateria de exames em hospital após queda no banheiro

Presidente deixou a residência oficial no fim da manhã e, por volta das 12h, chegou à unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês

Reconhecimento facial de apostadores entra em fase de testes

A partir de janeiro, medida será obrigatória para bets legalizadas

CFM: a cada três horas, um médico é vítima de violência no Brasil

Registro de casos passou de 2,7 mil em 2013 para 3,9 mil em 2023

Lula conversa com Putin e reafirma participação no Brics por videoconferência

Presidente cancelou viagem à Rússia após queda no banheiro e recomendação médica para evitar voo longo

Ministério da Saúde repassa R$ 6,4 milhões para obras do Novo PAC em São Paulo

Ao todo, mais de 20 municípios serão beneficiados com recursos destinados à construção de 20 Unidades Básicas de Saúde e 3 Centros de Atenção Psicossocial em 10 estados brasileiros