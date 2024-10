Morre Tonhão, ídolo do Palmeiras

Ídolo do Palmeiras, o zagueiro Tonhão morreu nesta terça-feira (22), aos 55 anos. A equipe alviverde prestou uma homenagem ao ex-jogador em suas redes sociais.

O Palmeiras declarou que o ex-jogador está eternizado na história do clube pela “garra e amor”: “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos. Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols”.

Zagueiro foi Bicampeão Paulista e Bicampeão Brasileiro (1993 e 1994) pelo Verdão. Tonhão teve passagens também por Internacional e Athletico Paranaense, mas foi no Palmeiras que conquistou os títulos de maior expressão.