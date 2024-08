TOP 10 notícias de hoje – 22/08/2024

Idosos devem ser maior parcela da população em 2070, com quase 4 de cada 10 brasileiros

Segundo o IBGE, as pessoas com 60 anos ou mais representavam 15,6% da população em 2023

Vacina brasileira contra a mpox está próxima dos testes em humanos

Dose utiliza um vírus atenuado e não replicativo, o que torna o imunizante “extremamente seguro”

Inscrições para Fies do 2º semestre começam nesta quinta-feira (22)

Prazo vai até o dia 27 de agosto

Caixa vai dobrar patrocínio a atletas, diz CEO

De acordo com o executivo, os recursos para esporte virão não apenas das loterias, mas também do braço financeiro do banco

Arrecadação federal soma R$ 231 bilhões em julho e bate mais um recorde

Os dados foram divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira (22)

População brasileira começará a diminuir em 2042, diz IBGE

Três estados já devem começar a perder população ainda nesta década: Alagoas e Rio Grande do Sul (em 2027) e Rio de Janeiro (em 2028)

Candidatos terão de esperar até outubro para saber resultado do recurso no CNU

A possibilidade de apresentar recurso no Enem dos Concursos chegou ao final às 23h59 desta quarta-feira (21)

Peões de Brasil, Estados Unidos e México disputam rodeio de R$ 200 mil em Barretos

A premiação de todas as modalidades em disputa neste ano em Barretos vai ultrapassar R$ 1 milhão

Banco de leite do Hospital das Clínicas de SP tem estoque para apenas dez dias

O estoque produzido pelas mães dos bebês hospitalizados e as doações feitas por alguns serviços da rede não conseguem atender o volume consumido pelos recém-nascidos internados na unidade

Publicado edital do Enem para privados de liberdade

Provas serão aplicadas nos dias 10 e 12 de dezembro