Banco de leite do Hospital das Clínicas de SP tem estoque para apenas dez dias

Os estoques de leite humano pasteurizado do banco de leite do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, em São Paulo, estão em baixa e devem zerar em dez dias.

O estoque produzido pelas mães dos bebês hospitalizados e as doações feitas por alguns serviços da rede não conseguem atender o volume consumido pelos recém-nascidos internados na unidade.

A quantidade de leite cru (sem pasteurizar), que só pode ser utilizado de mãe para filho, também é baixa.

O centro neonatal do instituto tem 48 leitos –40 deles de UTI, para bebês graves.

“Na maior parte do ano, a quantidade que conseguimos coletar não é suficiente para esses bebês. Existe um banco de leite da Eurofarma, o Lactare, que doa um pouquinho para nós todo mês. Em alguns meses, a situação fica mais crítica. De março para cá vem piorando e ficamos bem aquém da quantidade que precisamos para um mês”, afirma Valdenise Calil, coordenadora-médica do Banco de Leite Humano e do Centro Neonatal do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de São Paulo.

A quantidade necessária para atender os bebês é de cerca de 45 litros de leite humano pasteurizado por mês. Desde 2023, o hospital também conta com doadoras externas, mas no momento há apenas uma.

Para Calil, dias mais frios, a falta de tempo e de sensibilização à causa podem explicar a quantidade baixa de doação.

“Não é só aqui [no HC]. A Rede Paulista de Bancos de Leite Humano e os bancos de uma maneira geral têm relatado uma redução do estoque nesses meses, principalmente nos mais frios. Acho que as mulheres não querem ficar muito tempo expostas retirando leite. A gente não consegue encontrar uma explicação para isso, mas é meio cíclico durante o ano”, comenta a médica.

A doação de leite também traz benefícios para a mulher. Reduz o sangramento no pós-parto, auxilia na redução do peso e diminui a chance de desenvolver cânceres de mama, de útero e de ovário.

Nos bebês, o leite humano protege contra várias doenças. Um litro pode alimentar até dez recém-nascidos.

“O leite materno tem todos os nutrientes adequados, especialmente para os prematuros. Ele é melhor tolerado. Às vezes, você tem uma criança que está vomitando e quando você começa a dar leite materno, ela para de vomitar, a barriguinha murcha, fica mais flácida. Ele é mais facilmente digerido, protege contra muitos tipos de infecções, e o bebê evolui melhor. Geralmente, o bebê tem alta mais rápido da unidade por não ter intercorrências infecciosas”, explica Calil.

”Existe uma redução da mortalidade desses bebês. E eles têm tanto uma melhor evolução imediata como a longo prazo. O leite materno protege contra doenças alérgicas mais adiante, contra obesidade, doenças crônicas como diabetes, hipertensão e aumento de colesterol, além de vários tipos de câncer, leucemias e linfomas. E já está provado que os bebês que mamam no peito por pelo menos de três a quatro meses, têm maior nível de inteligência do que os recém-nascidos que não receberam o leite materno. As mulheres que têm produção excedente de leite devem doar”, completa.

Saiba aqui como retirar e preparar o leite humano para a doação em casa.

Doações caem no inverno, diz Secretaria da Saúde

Os bancos de leite do estado de São Paulo sempre precisam de doações para reposição dos estoques dos hospitais. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, historicamente, as doações diminuem principalmente no inverno, nas férias e nos feriados.

Neste ano, de janeiro a julho, foram coletados 30.566,1 litros de leite (uma média de 5.094,35 litros/mês), e 22.692,3 litros foram distribuídos (uma média de 3.782,05 litros/mês). Nesse mesmo período, cerca de 23 mil bebês receberam leite.

Os bancos de leite da rede municipal de saúde estão nos hospitais Dr. Alípio Corrêa Netto (Ermelino Matarazzo), Hospital Municipal Maternidade-Escola Vila Nova Cachoeirinha e Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha (Campo Limpo), nas regiões leste, norte e sul, respectivamente. As três unidades realizam coleta domiciliar.

Entre janeiro e julho deste ano, o de Ermelino Matarazzo distribuiu 353,2 litros de leite. A maternidade Vila Nova Cachoeirinha doou 630 litros e o hospital do Campo Limpo, 406 litros de leite humano.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a quantidade de bebês que recebem o leite varia a cada semana enquanto das doadoras pode variar mês a mês.

Questionada, a Secretaria Municipal da Saúde não comentou sobre a situação dos bancos de leite que operam. A reportagem perguntou a quantidade de leite coletada por mês e qual a necessária para atender os bebês, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

SAIBA COMO DOAR LEITE MATERNO

O Hospital das Clínicas realiza a coleta domiciliar das doadoras que moram próximo ao complexo –Perdizes, Pompeia, Pinheiros, Jardins e Cerqueira César.

Interessadas devem entrar em contato pelo email [email protected] para mais informações. As candidatas receberão orientações e pedidos de exames. Os laboratoriais (análises clínicas e sorologia) serão realizados gratuitamente no instituto, caso a candidata não tenha convênio. Com os resultados dentro da normalidade, ela receberá orientações de manejo e assepsia, além de materiais para a coleta do leite, que serão retirados pelo serviço em domicílio uma vez por semana.

A Rede Paulista de Bancos de Leite é composta por 58 bancos de leite humano e 43 postos de coleta de leite humano, localizados em hospitais públicos, privados e filantrópicos. A lista completa com os endereços e telefones pode ser consultada aqui.