TOP 10 notícias de hoje – 20/03/2024

Justiça concede liberdade a Daniel Alves com fiança de R$ 5,5 milhões

Além da fiança, os magistrados ordenaram a retirada dos dois passaportes de Alves (espanhol e brasileiro) e ordem de não comunicação com a vítima

Atlético-MG confirma saída de Felipão, a 10 dias da final do Estadual

Contratado há 9 meses, técnico também classificou Galo à Libertadores

Saúde anuncia R$ 300 milhões para compra de medicamentos contra dengue

Recursos serão transferidos para estados e municípios

Pé-de-Meia: estudantes já podem saber se foram contemplados

Consulta pode ser feita pelo aplicativo Jornada do Estudante

Mais da metade da população brasileira vivem no litoral

São 111,28 milhões de pessoas morando próximo ao mar, segundo Censo

Receita Federal estreia série de lives para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda

Ao todo, serão dez lives até 22 de maio

Outono chega com temperaturas acima da média em todas as regiões

Enfraquecimento do fenômeno El Niño marca nova estação do ano

Diretora de futebol, Cris Gambaré deixa o Corinthians e assume cargo na CBF

A diretora aceitou convite da CBF para assumir a coordenação técnica de seleções femininas do Brasil

Quais são as cidades com o ar mais poluído do Brasil e do mundo? Veja a lista

Relatório apontou dados de monitoramento em diferentes partes do globo. Cidades da região amazônica e da Grande SP aparecem com piores indicadores no País

INSS suspende bloqueio de aposentadoria por falta de prova de vida até o fim do ano

Comprovação é responsabilidade do instituto e beneficiário não precisa ir a uma agência da Previdência ou ao banco