Receita Federal estreia série de lives para tirar dúvidas sobre Imposto de Renda

A Receita Federal realiza nesta quarta-feira (20), a partir das 17h, a primeira de uma série de lives para esclarecer dúvidas dos contribuintes sobre a declaração do Imposto de Renda 2024.

O prazo de envio começou na última sexta-feira (15) e vai até 31 de maio. Quem não entregar após este período pagará uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Ao todo, serão dez lives até 22 de maio. A transmissão será feita no canal da instituição no YouTube e a intenção é que o palestrante também responda dúvidas que forem feitas no chat durante a live.

Nesta quarta-feira, o tema será as novidades da declaração deste ano. A Receita elevou o limite dos rendimentos tributáveis de quem não é obrigado a declarar para R$ 30.639,90, o que dá R$ 2.553,33 por mês em 2023.

O fisco também alterou o valor mínimo de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte; de bens e direitos e de rendimento bruto com atividade rural.

O IR deste ano também tornou obrigatória a declaração de quem é dono de offshores empresas ou contas fora do país e trusts sociedade criada para proteção de patrimônio no exterior, ou quem quer atualizar o valor de bens ou direitos que tem no exterior. Houve ainda mudanças nas fichas de criptoativos, de alimentandos e de quem retornou ao Brasil.

Para falar sobre estas mudanças, o superintendente nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, deve participar da live, que está programada para durar 1h30.

“Elas (as lives) abordarão um tema que foi escolhido pela própria sociedade. Nós colocamos na nossa página um formulário, pedindo votação e pedindo sugestões de temas, ouvimos o que mais preocupa a sociedade, e elaboramos um calendário de palestras”, afirma Fonseca.

O superintendente acredita que será difícil realizar uma interação com os contribuintes, mas diz que tentará responder ao máximo de dúvidas que já foram enviadas para a Receita.

“Será quase que impossível ter um caminho aberto de comunicação ali online. Fizemos um apanhado e vamos tentar abordar todas as dúvidas”, diz.

A iniciativa é mais uma forma de diminuir as dúvidas dos contribuintes. Outra novidade lançada pela Receita neste ano foi a criação de um robô chamado Leo, disponibilizado no site do órgão, que realiza perguntas ao usuário para saber se tem obrigação de entregar os dados ao fisco.

As outras nove lives também já estão com os temas definidos. Veja abaixo o calendário