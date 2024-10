TOP 10 notícias de hoje – 14/10/2024

Apagão em São Paulo já causou R$ 1,65 bilhão em prejuízos ao varejo e serviços

Entidade – que está em diálogo com autoridades e com a ENEL – reforça que maior metrópole do Brasil não pode ficar tanto tempo sem energia elétrica

Sem energia, moradores de SP improvisam alimentação e tomam banho na casa de parentes

De acordo com a empresa, o serviço foi normalizado para 1,6 milhão de clientes e as equipes em campo receberam reforços do Rio de Janeiro e do Ceará.

Abastecimento de água é retomado na maioria das áreas da Grande SP afetadas pela falta de energia

Recuperação ocorre de forma gradual em algumas regiões e Sabesp pede uso consciente da água

Horário de verão ainda divide brasileiros, mas apoio a ele nunca foi tão baixo

Datafolha aponta que 47% se dizem favoráveis a adiantar o relógio em uma hora, mesmo percentual dos que são contrários

Focos de incêndios no Brasil já são 76% maior que em 2023

Dados são do Programa Queimadas do Inpe

Moradores da Grande SP protestam contra a falta de luz

Polícia Militar foi acionada para conter manifestantes em São Bernardo do Campo e Diadema; 537 mil imóveis ainda estão no escuro, segundo a Enel

Dia Nacional da Pecuária: Governo de SP contribui com ações para alavancar o setor

São Paulo conta com rebanho de mais de 10 milhões de cabeças; na balança comercial, setor foi um dos principais produtos com US$ 2,49 bilhões

CAIXA lança nova Instantânea com prêmios de até R$ 2 milhões

Modalidade volta ao portfólio da CAIXA Loterias e apostas começam em 2 de novembro

Eleições 2024: cerca de 50 mil urnas são preparadas e lacradas para o 2º turno

Cerimônia pública de carga e lacração das máquinas para a segunda etapa de votação tem início nesta quinta (17); procedimento pode ser acompanhado por entidades fiscalizadoras, bem como cidadãos e cidadãs interessados

Dia do Professor: 15 de outubro será feriado escolar em SP

Aulas serão dispensadas nas mais de 5.000 unidades estaduais