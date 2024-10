Abastecimento de água é retomado na maioria das áreas da Grande SP afetadas pela falta de energia

A operação do abastecimento de água foi retomada nesta segunda-feira (14) na maioria das regiões afetadas pelo apagão de energia na Grande São Paulo. Porém, a normalização ocorre de forma gradual em algumas regiões, podendo se estender nessas localidades. Trechos de dois bairros da zona sul da capital, de um de Diadema e de outro de Embu das Artes ainda sentem os efeitos da falta de energia.

A Sabesp orienta os moradores de toda a Região Metropolitana a usarem água de forma consciente, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.

A falta de energia, causada pelo temporal da noite de sexta (11), interrompeu o funcionamento de estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos).

Na noite desta segunda-feira, o abastecimento segue em recuperação nas seguintes regiões:

CAPITAL: Capão Redondo (parte), Pirajussara (parte), Jardim Antártica, Jardim Peri, Jardim Peri Alto e Jardim Santa Cruz;

COTIA: Jardim Atalaia;

SANTO ANDRÉ: Jardim São Gabriel, Jardim Santo André, Jardim Marek, Jardim Santo Antônio de Pádua e Cidade São Jorge;

MAUÁ: Zaíra, Vila Tavares, Sítio Bela Vista, Jardim Cruzeiro, Jardim São Gabriel, Jardim Miranda D’Aviz, Jardim Paranavaí, Jardim Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra-Macuco, Jardim Zaíra, Parque das Américas.

Continuam a sofrer os efeitos do apagão partes de Cidade Júlia e Parque do Lago, na capital; Vista Alegre, em Embu das Artes; e Casa Grande, em Diadema.

Para reportar ocorrências ou registrar solicitações, os consumidores podem acessar a Central de Atendimento da Sabesp pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), via WhatsApp no número (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.