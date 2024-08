TOP 10 notícias de hoje – 14/08/2024

SP realiza mutirão de reconhecimento de paternidade

Ato ocorrerá no dia 17 de agosto; para participar, é preciso fazer um agendamento prévio até sexta-feira (15)

Mais de 1,5 milhão são afetados por remoções forçadas no Brasil

Levantamento inédito foi divulgado hoje (14) pela Campanha Despejo Zero

Farmácia Popular beneficia mais de 2 milhões de pessoas em um mês

Ministério da Saúde registra 2,1 milhões de pessoas atendidas entre 10 de julho e 10 de agosto. Em julho, pasta anunciou oferta gratuita de medicamentos para 4 novas doenças

Enem dos Concursos terá provas em braile e em Libras

Candidatos que solicitaram atendimento especial contarão com mesa para cadeira de rodas, provas com fontes ampliadas e poderão até mesmo escrever a redação em braile

Inadimplência das famílias paulistanas atinge menor patamar desde outubro de 2021

PEIC de julho aponta queda nas contas em atraso e no número de famílias endividadas; emprego aquecido e inflação mais branda favorecem cenário positivo

Entenda o seguro aéreo, que garante indenização às famílias de mortos do voo 2283

Indenização Reta é uma espécie de DPVAT para todas as aeronaves que transportam passageiros no país1

Criminosos interditam rua e furtam 3 toneladas de fios de cobre em SP

Com documentos falsos, suspeitos conseguiram até autorização de prefeitura do interior para fechar via; veja

Em condomínio onde avião caiu em Vinhedo, calmaria deu lugar a pânico e cenário de caos

Moradores prometem realizar um ato ecumênico em homenagem às 62 vítimas no próximo sábado (17)

Eleições 2024: propaganda eleitoral tem início nesta sexta (16)

Entre as novidades para as eleições municipais estão a proibição de deepfakes e o aviso obrigatório de uso de inteligência artificial nos conteúdos divulgados

PM e MP atingem cúpula de facção criminosa que usa sites falsos para aplicar golpes

Páginas online receberam mais de 137 mil acessos em seis meses e fizeram vítimas em todo o país