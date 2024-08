Enem dos Concursos terá provas em braile e em Libras

Para garantir a inclusão na força de trabalho dos 21 órgãos federais que receberão servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), 5% das vagas são reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme estabelecido nos editais de cada um dos oito blocos temáticos e alinhado à legislação brasileira. Dos 2,1 milhões de inscritos, 54.219 solicitaram atendimento especial para o dia da prova, no próximo domingo (18/08). Além das pessoas com deficiência, o grupo inclui autistas, gestantes e lactantes, idosos e outros candidatos que informaram limitações funcionais e necessidade de adaptações.

Com o objetivo de assegurar a igualdade de chance para todos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), organizador do certame, fornecerá todos os recursos e auxílios requeridos na hora da inscrição. As soluções incluem a colocação de candidatos em salas de fácil acesso, mesa para cadeira de rodas, apoio para pernas, fornecimento de mesas e cadeiras separadas, leitura labial, tempo adicional para conclusão do exame, entre outros.

Do total de candidatos com necessidades especiais que concorrem às vagas reservadas, 86,8%, ou seja, 47.093 pessoas, terão acesso a essas medidas de auxílio, mas farão a prova comum, como os demais concorrentes. Os outros 7.126 candidatos, a maioria com baixa visão, cegueira e/ou deficiência auditiva, receberão kits de provas específicos.

Os exames diferenciados poderão ser em braile e ter a fonte do texto ampliada para os tamanhos 18 ou 24. Também serão disponibilizados profissionais que leem a prova para o candidato (ledor) e transcritores que redigem as respostas. Além disso, será permitida a realização da redação em braile, mas o candidato precisará levar seu próprio maquinário e a folha específica.

Já as pessoas com deficiência auditiva receberão notebooks com vídeoprova traduzida para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e prova adaptada para leitor de tela. Ao todo, o CPNU terá 15 kits de provas adaptadas para atender às necessidades específicas apontadas pelos candidatos. Haverá ainda suporte de técnicos de informática para manuseio desses equipamentos e intérpretes de Libras para facilitar a comunicação dos candidatos com a equipe de fiscalização.

DADOS – De acordo com a Cesgranrio, também foram recebidos pedidos de atendimento especial, no momento da inscrição, de 1.551 gestantes e 1.874 lactantes. Nesses casos, a maior parte dos pedidos foi de apoio para perna e pé, mesa e cadeiras separadas e sala de fácil acesso. Foram identificadas também 7.035 solicitações de atendimento especial para pessoas autistas. Houve ainda pedidos de pessoas com deficiência intelectual, déficit de atenção, discalculia, afasia, entre outros.