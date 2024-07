TOP 10 notícias de hoje – 11/07/2024

Novo edital do Mais Médicos apresenta recorde de inscrições por vaga

Serão ofertadas vagas no regime de cota, para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência

Força de doações faz comércio gaúcho crescer mais que média nacional

Vendas no estado tiveram alta de 1,8% em maio, aponta IBGE

“Não vi como bronca”, diz Márcio Macêdo sobre cobrança de Lula

Presidente pediu ao ministro mais participação em reuniões

Justiça manda Braskem indenizar morador de Maceió por efeitos do afundamento do solo na cidade

A Braskem não informou se vai recorrer ou acatar a decisão judicial

Rio Grande do Sul confirma 25 mortes por leptospirose

Há ainda seis mortes notificadas que seguem sendo investigadas

Força Nacional faz operação em 21 terras indígenas

Entre janeiro e junho deste ano foram apreendidos R$ 1,1 milhão

Financiamentos de veículos no 1º semestre têm melhor marca desde 2011

Melhoria da renda é um dos fatores que ajudam a explicar o resultado

Participante de Casamento às Cegas 4 diz ter sofrido abuso sexual no reencontro

Ingrid Santa Rita se casou com Leandro Marçal durante o reality

Após reformas, Museu do Futebol reabre ao público nesta sexta-feira (12)

Instituição conta com espaço a Pelé e ao futebol feminino

Traída e grávida, Iza recebe apoio de famosas

Artistas, apresentadoras, jornalistas, casadas, solteiras, mães, mães solo e mulheres LGBTQIA+ se uniram para dizer à cantora que ela não está sozinha