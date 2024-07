Participante de Casamento às Cegas 4 diz ter sofrido abuso sexual no reencontro

Ingrid Santa Rita, participante da quarta temporada de Casamento às Cegas (Netflix), disse ter sido abusada sexualmente pelo ex-marido, durante o episódio de reencontro exibido nesta quarta-feira (10).

Ela se casou com Leandro Marçal durante o reality e disse ter sido forçada em situações sexuais por ele. Por isso, a relação chegou ao fim. No programa, Leandro falou que teve problemas no casamento, mas não respondeu diretamente às acusações de abuso.

“Primeiro, eu dormia pelada. Depois, eu dormia de calcinha. Depois, passei a dormir de pijama. Depois, peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama. Depois, fui dormir no sofá. Fugindo de você na minha cama”, disse ela, no palco do programa, ao lado dos apresentadores, Camila Queiroz e Klebber Toledo, e dos demais participantes.

A participante disse que o ex-marido sofria com problemas de disfunção erétil e não quis procurar ajuda: “Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando a gente foi para a minha casa, você quis se resolver sozinho”. “O que você fazia? Você me esperava dormir”, disse Ingrid, dando a entender que o marido a abusava sexualmente durante a noite.

“Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja”, falou ela.

Ingrid disse ter tido crises de pânico por conta dos atos do ex-marido. “Minhas filhas me encontraram no chão, tendo crise de pânico, pedindo, pelo amor de Deus, para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar”.

Após as falas de Ingrid, Leandro falou sobre ter tido problemas no casamento, mas não respondeu diretamente às acusações de abuso. “Nosso relacionamento não deu certo. Te peço desculpa, como já te pedi diversas vezes. Eu entendo o que foi o meu erro, mas um relacionamento é feito a dois.”

A participante se retirou do local e Camila e Kleber pediram que o rapaz também saísse do palco. A apresentadora finalizou a participação do ex-casal dizendo que a situação deve ser tratada com seriedade: “Ainda que algo tenha acontecido durante o relacionamento da Ingrid e do Leandro após o fim do programa, assuntos delicados, como o abordado agora, precisam ser tratados com muita seriedade e cuidado. Nós esperamos que essa história encontre um desfecho oportuno para todos”.

Nas redes sociais, Ingrid publicou que vai se manter reclusa até que esteja recuperada. “Preciso respirar fundo. Quando eu estiver bem, volto aqui para conversar uma única vez sobre tudo o que aconteceu no casamento”, escreveu no Instagram. Ela recebeu apoio de outros participantes do reality. “Estou com você”, disse Vanessa Kurashiki.

Procurado, Leandro não se pronunciou sobre a acusação até o momento. A Folha de S.Paulo também procurou a Netflix para posicionamento, mas não obteve resposta.