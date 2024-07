TOP 10 notícias de hoje – 10/07/2024

Farmácia Popular passa a oferecer 95% dos medicamentos gratuitamente

Economia para usuários pode chegar a R$ 400 por ano

Avaliação positiva de Lula vai a 36% e a negativa agora é de 30%, aponta Quaest

Comparando o resultado a outros levantamentos da Quaest, a avaliação positiva do presidente está em patamares parecidos com os de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024

Dia da Saúde Ocular: Confira seis dicas para manter a qualidade da visão

O oftalmologista e presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia (SGO), Henrique Rocha, comenta que cuidados simples, como utilizar óculos escuros, ter atenção às alergias e higienizar as lentes de contato, podem fazer a diferença

OMS pré-qualifica primeiro autoteste para hepatite C

Pré-qualificação garante que mais pessoas sejam tratadas

Saiba o que muda no Ensino Médio com novo texto aprovado no Congresso

O projeto aprovado prevê a aplicação de todas as mudanças já para 2025 no caso de alunos ingressantes no Ensino Médio

Prêmio Capes Futuras Cientistas está com inscrições abertas

Iniciativa quer incentivar a participação feminina em ciências exatas

Com 20 mil caminhões por dia, Porto de Santos espera por novas vias de acesso

Frente parlamentar quer nova pista do sistema Anchieta-Imigrantes; especialistas defendem mais

Buenos Aires registra cinco mortes pelo frio em menos de um mês

O levantamento é feito por organizações sociais do País

Justiça absolve policiais pela morte do adolescente João Pedro no RJ

Os três eram réus por homicídio duplamente qualificado após uma denúncia do Ministério Público aceita dois anos após o ocorrido; eles respondiam em liberdade

Inclusão de carnes na cesta básica é novo foco de divergência entre Lira e Planalto

Presidente Lula quer inclusão do produto; Lira teme alto impacto na alíquota média