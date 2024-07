Dia da Saúde Ocular: Confira seis dicas para manter a qualidade da visão

A saúde dos olhos não costuma receber tanta atenção no dia a dia quanto outros cuidados que dispensamos ao nosso corpo. A criação do Dia da Saúde Ocular, celebrado nesta quarta-feira, 10 de julho, nos motiva a repensar essa situação, trazendo reflexões importantes sobre atitudes diárias que podemos adotar para manter a qualidade da nossa visão.

O oftalmologista e presidente da Sociedade Goiana de Oftalmologia (SGO), Henrique Rocha, comenta que cuidados simples, como utilizar óculos escuros, ter atenção às alergias e higienizar as lentes de contato podem fazer a diferença. “Cuidar da saúde ocular é um investimento no bem-estar e na qualidade de vida”, ressalta o especialista.

Confira seis dicas do oftalmologista Henrique Rocha para cuidar da saúde ocular:

Proteção Contra Raios UV

O uso de óculos de sol é crucial para proteger os olhos dos raios ultravioletas (UV). “A exposição ao sol pode acelerar o envelhecimento da retina, levando à degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Esta doença afeta a mácula, a região central da visão, e pode resultar em cegueira irreversível”, afirma Henrique.

Higiene das Lentes de Contato

Segundo o oftalmologista, é vital manter uma boa higiene das lentes de contato, especialmente durante atividades recreativas no verão. “Contaminações por pseudomonas ou acanthamoeba podem causar úlceras de córnea severas e rápidas, levando até à cegueira. Lave bem as mãos, limpe as lentes regularmente com produtos específicos para isso e nunca durma com elas para garantir a oxigenação adequada da córnea”, diz.

Evitar Esfregar os Olhos

“Evitar esfregar os olhos é crucial para prevenir a progressão do ceratocone, uma doença genética que afeta a estrutura da córnea e pode levar à necessidade de transplante”, ressalta o médico. Segundo ele, o hábito de coçar os olhos pode agravar a condição. Consultar um oftalmologista é fundamental para avaliar a presença desta doença, especialmente se houver histórico familiar.

Alimentação Saudável e Hidratação

De acordo com Henrique, uma dieta equilibrada e a hidratação adequada são fundamentais para a saúde ocular. “Durante épocas secas, a lubrificação dos olhos com colírios apropriados pode aliviar a sensação de secura, ardor e irritação. Produtos com ácido hialurônico e menos conservantes são recomendados. Suplementos como ômega 3 também podem melhorar a qualidade da lágrima, mas sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer tratamento”, salienta.

Atenção às Alergias

”No período de seca, as alergias oculares são comuns, apresentando sintomas como olho vermelho, coceira e lacrimejamento. Lubrificantes, anti-alérgicos tópicos e/ou orais e, em casos severos, corticoides de baixa dose podem ser necessários”, destaca o especialista. Ele frisa a necessidade de orientação médica para o tratamento adequado.

Proteção Durante a Prática de Esportes

Usar óculos de proteção durante a prática de esportes é essencial para evitar lesões oculares. “Atividades como beach tennis e outras que envolvem bolas e raquetes exigem cuidados extras. Para quem já usa óculos, considerar lentes de contato com óculos de sol por cima pode ser uma solução eficiente”, comenta Henrique.