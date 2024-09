TOP 10 notícias de hoje – 09/09/2024

PIX bate novo recorde com 227,4 milhões de operações em um dia

O número divulgado nesta segunda-feira (9) desbanca a marca de 224,2 milhões de transações registradas no dia 5 de junho

Cartões de resposta do CPNU podem ser acessados a partir desta terça (10)

A partir das 10h de amanhã, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado poderão acessar as imagens dos cartões de resposta na área do candidato, onde fizeram a inscrição

São Paulo tem a pior qualidade de ar do mundo nesta segunda (9), diz site

A categoria muito ruim pode agravar sintomas de quem tem doenças pulmonares e cardiovasculares, além de causar transtornos à população em geral

Financiamentos de veículos novos e usados cresceram 14,8% em agosto

No item motocicletas o financiamento foi 15,1% maior

Justiça de SP determina bloqueio de 15 sites de jogos de azar

Maioria promete retornos de investimento

A menos de 30 dias do 1º turno, eleitores devem atualizar e-Título

O e-Título permite obter a via digital do título de eleitor e o acesso rápido a informações

Litoral de SP terá alerta até 4 dias antes de inundações e ressacas

O sistema contou com financiamento de R$ 393 mil da Fapesp

Caso Silvio Almeida vira munição para direita e tem divergência na esquerda

Acusado de assédio sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ele foi demitido por Lula na sexta-feira (6)

Incêndio queima 10 mil hectares do Parque da Chapada dos Veadeiros

Parque Nacional e reservas privadas têm focos em Alto Paraíso de Goiás

Bienal abarrotada faz vendas de livros crescerem, e editoras relatam recordes

A Bienal continua até o próximo domingo (15)