Cartões de resposta do CPNU podem ser acessados a partir desta terça (10)

Todas as pessoas que prestaram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) podem acessar, a partir das 10h desta terça-feira, 10 de setembro, as imagens digitalizadas dos cartões de resposta preenchidos durante a aplicação das provas em todo o país. As interessadas poderão acessar o material na área do candidato, mesma página em que foi realizada a inscrição para o certame.

Com cerca de 1 milhão de participantes, o Concurso unificado se consagrou como a maior seleção pública da história do país, com provas aplicadas em 228 cidades brasileiras. O “Enem dos Concursos” (como também ficou conhecido) contou com inscrições de 2,1 milhões de brasileiros e brasileiras. São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. Em todo o Brasil, 228 cidades receberam as provas. Foram cerca de 3,6 mil locais de aplicação, distribuídos entre escolas e instituições de ensino superior. Aproximadamente 72 mil salas foram reservadas para o certame.

“O espírito de uma inovação do serviço público sendo fruto de um trabalho coletivo como esse é o que a gente quer passar para essas pessoas que estão se candidatando. É um espírito de dedicação, de serviço público de verdade, e com a sensação muito boa da gente poder servir a população do nosso país para fazer uma transformação verdadeira na qualidade de vida da população”, afirmou a ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), durante entrevista concedida no dia das provas, em 18 de agosto.

A digitalização dos cartões de resposta teve início na primeira semana de setembro, na sede da Fundação Cesgranrio, com o término da logística reversa que realizou o recolhimento de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do CPNU. A digitalização garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações fique assegurado.

ETAPAS SEGUINTES — As notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva serão divulgadas dia 08 de outubro, com dois dias para pedidos de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro. Também no dia 08 de outubro, será feita a convocação para o envio de títulos pela internet.

A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. Já a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação inicia em janeiro de 2025.

Confira o cronograma completo do CPNU:



10/09 | Disponibilização da imagem do cartão-resposta.

08/10 | Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

8 e 9/10 | Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva

8/10 | Convocação para o envio de títulos (via upload)

9 e 10/10 | Envio dos títulos

17/10 | Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva

17/10 | Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)

17 a 25/10 | Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência, para verificar se efetivamente se trata de pessoas com deficiência

2 e 3/11 | Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

2 e 3/11 | Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas

4/11 | Resultado preliminar da avaliação de títulos.

4 e 5/11 | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos.

13/11 | Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

13 e 14/11 | Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência

19/11 | Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos

21/11 | Previsão de divulgação dos resultados finais