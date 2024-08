TOP 10 notícias de hoje – 09/08/2024

Atualização: Avião cai em Vinhedo, no interior de SP, e deixa ao menos 4 mortos

O avião viajava de Cascavael para Guarulhos

Com aumento de apreensões de drogas, capital tem mais de 3 mil traficantes presos no 1° semestre

Em média, são 17 suspeitos de tráfico presos ou apreendidos por dia na cidade de São Paulo

Inflação acelera a 0,38% em julho com pressão de gasolina e passagem aérea

Com o novo resultado, o IPCA passou a acumular inflação de 4,5% em 12 meses, segundo o IBGE

Babi Domingos fica em 10º na final individual da ginástica rítmica

Foi a 1ª vez na história que o Brasil disputou a decisão por medalhas

Correios segue operando normalmente em todo o Brasil

Agências estão abertas e entregas estão sendo realizadas

Isaquias conquista a prata na canoagem C1 1000 m

O ouro ficou com Martin Fuksa, da República Tcheca

Veja como foi o debate para prefeito de SP

Participaram o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB)

Pé-de-Meia alcançará quase 4 milhões de estudantes

Ampliação do programa é prioritária para o Governo Federal e levará a poupança do ensino médio a mais de 1 milhão de novos beneficiários. Pagamentos para estudantes com CadÚnico começam já em agosto e, para alunos da EJA, em setembro. Recursos estão garantidos

Fenômenos naturais põem em risco de extinção quase 4 mil espécies

Total representa cerca de 11% de vertebrados terrestres

Universidades federais preveem dificuldade para pagar contas e manter auxílio a alunos

Nenhum real foi retirado das unidades, mas houve diminuição do limite de gastos por meio do congelamento de repasses