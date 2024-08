Com aumento de apreensões de drogas, capital tem mais de 3 mil traficantes presos no 1° semestre

A cidade de São Paulo teve, em média, 17 suspeitos de tráfico de drogas presos ou apreendidos por dia durante o primeiro semestre do ano. Em números absolutos, as forças de segurança detiveram 3,1 mil homens e mulheres, tanto em flagrante (2.945) quanto por meio de mandados judiciais (166) no período.

O número de prisões de envolvidos com o tráfico também reflete na quantidade de apreensões de drogas: foram mais de 20,7 toneladas recolhidas e destruídas nos primeiros seis meses deste ano, entre crack, cocaína, maconha, haxixe e outras substâncias ilícitas.

Devido as inúmeras operações feitas pelas Polícias Civil e Militar do estado, quadrilhas especializadas neste tipo de crime estão sendo desmanteladas. Na última semana, os policiais, juntamente com equipes do Ministério Público, atacaram um ecossistema criminoso ao interditar imóveis usados para armazenar drogas e estabelecimentos comerciais abertos somente para a lavagem de dinheiro do tráfico.

O delegado Carlos César Castiglioni, responsável pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), conta que, além de as investigações terem se aprimorado com o avanço da tecnologia, “um traficante leva a outro”.

“Quando ocorre a prisão de um traficante, nosso campo de trabalho aumenta intensamente. A gente verifica o grau de relacionamento dele com outro possível suspeito, apreendemos cadernos com anotações do tráfico, telefones, computadores. Isso nos oferece um horizonte muito grande para a investigação”, mencionou.

O Denarc é responsável pelas investigações contra o tráfico de drogas no âmbito estadual e foca nos grandes fornecedores e as principais quadrilhas especializadas no crime. Apesar disso, o departamento tem uma equipe para atacar o que eles consideram o “pequeno traficante”, nas conhecidas “biqueiras”. Porém, a Delegacia Geral de Polícia unificou esse trabalho com outras divisões da corporação, o que intensificou os flagrantes.

“Esse trabalho integrado trouxe um resultado muito positivo, que é o que estamos vendo agora. Para além das prisões, diversas toneladas de drogas foram destruídas e impedidas de chegar até o usuário”, completou o delegado.