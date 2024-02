TOP 10 notícias de hoje – 08/02/2024

Bolsonaro é alvo de operação, e PF dá 24 horas para que ele entregue passaporte

“Saí do governo há mais de um ano e sigo sofrendo uma perseguição implacável”, diz Bolsonaro

Na Islândia, vulcão entra em erupção pela terceira vez desde dezembro

O local fica a cerca de 4 quilômetros ao nordeste de Grindavik, uma cidade costeira com 3,8 mil habitantes que foi esvaziada

Senado aprova urgência para votação de projeto que acaba com saída temporária de presos

De acordo com o texto, um apenado só terá direito ao benefício se “ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico”

Livro homenageia adolescentes mortos em incêndio no CT do Flamengo

De Volta ao Ninho traz revelações impactantes sobre trágédia há 5 anos

Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Arma foi localizada pela Polícia Federal durante a ação de busca e apreensão no âmbito da operação que investiga uma tentativa de golpe

Capital paulista confirma primeira morte por dengue em 2024

Com isso, o total de vítimas da doença no estado chega a seis

SP reduz em 41% gravidez na adolescência com ações integradas

A diminuição é ainda maior entre meninas com menos de 14 anos de idade, segundo dados da Saúde

Casos prováveis de dengue se aproximam de 400 mil no país em 2024

Ministério da Saúde confirma 54 mortes neste início de ano

Lula espera rigor da lei para aqueles que atentaram contra democracia

Afirmação do presidente foi feita logo após início de operação da PF

Saiba quem é Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro preso pela PF

Entre os alvos estão ex-ministros de Bolsonaro e militares supostamente envolvidos em tentativa de golpe para manter o ex-presidente no poder