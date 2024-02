Capital paulista confirma primeira morte por dengue em 2024

A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (8) a primeira morte por dengue na capital neste ano.

Com isso, o total de vítimas da doença no estado em 2024 chega a seis. Os registros foram em:

Pindamonhangaba: 2

Bauru: 1

Bebedouro: 1

Guarulhos: 1

São Paulo: 1

Estado já confirmou mais de 34 mil casos de dengue. Outros 31 mil estão em investigação, segundo o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde.

Governo lançou Centro de Operações de Emergências para combater epidemia. Casos aumentaram ao menos 60% no estado em relação a 2023.

A maioria dos focos do mosquito da dengue está nas residências, disse o secretário de Saúde, Eleuses Paiva.

COMO PREVENIR A DENGUE

Eliminação de criadouros: inspecione e elimine focos do mosquito Aedes aegypti, que geralmente se encontram em recipientes com água parada, como caixas-d’água, potes destampados e calhas de telhado.

Uso de repelentes: utilize repelentes, especialmente em áreas com alto índice de casos confirmados da doença.

Vestimentas adequadas: ao sair de casa, vista roupas que cubram a maior parte do corpo, diminuindo a exposição à picada do mosquito.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS

Eritema (manchas vermelhas semelhantes a alergia);

Dor no corpo;

Mialgia (dor muscular);

Fadiga;

Dor de cabeça;

Dor no fundo dos olhos;

Febre (superior a 38,5°C);

Perda de apetite;

Dor abdominal.

Caso haja tonturas, taquicardia, diminuição da vontade de urinar, vômitos frequentes e sangramentos na gengiva e no nariz, o paciente deve procurar atendimento médico.