TOP 10 notícias de hoje – 07/03/2024

Rendimento médio dos paulistanos é 71% maior que a média nacional

Segurança jurídica garantida pela Prefeitura de São Paulo e redução de impostos impulsionaram a geração de emprego e renda na cidade

Mulheres lideram desenvolvimento de vacina contra a dengue e combate ao mosquito em SP

Conheça quatro profissionais que lideram ações importantes contra o mosquito Aedes aegypti no estado de São Paulo

SP tirou R$ 1,4 bilhão do tráfico com apreensões de cocaína em 2023

Quase 40 toneladas do entorpecente deixaram de ser exportadas para outros países

Governo de SP lança linha de crédito especial para agricultoras paulistas

Financiamento terá taxa de juros reduzida e prazo diferenciado; iniciativa partiu da Agricultura e Abastecimento e Políticas para Mulheres

Símbolo da cultura paulista, artista Eduardo Kobra assina fachada da Casa SP na SXSW

Da periferia de São Paulo para o mundo, Kobra tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade

Prefeitura de SP e Polícia Civil realizam operação de combate à sonegação fiscal

Ação da Secretaria Municipal da Fazenda teve como alvo empresas que simulam sede em outro município

Mulheres protagonizam programação cultural de março no Museu das Favelas

As atividades gratuitas contam com exposição virtual, apresentação musical e batalha de poemas no mês das mulheres

SP começa a usar drones com disparo de larvicida para combater avanço da dengue

Equipamentos são mais uma ação adotada pela gestão municipal

SP promove evento com oportunidades de emprego no Dia Internacional da Mulher

As inscrições para a ação, que acontecerá na sexta-feira (8), devem ser feitas nesta quinta-feira (7)

São Paulo se mantém no topo da produção de frutas no Brasil

Em 2023, a produção paulista de fruticultura foi de 14,5 milhões de toneladas